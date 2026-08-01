Negociações complexas para o retorno de Amrabat à La Liga

O Real Betis mantém o interesse na contratação do marroquino Sofyan Amrabat, que passou a última temporada emprestado ao Benito Villamarín, já que o jogador segue entre as principais opções do clube para reforçar a posição de volante da equipe.

Segundo o jornal espanhol "As", a chegada de Vasconcelos Bernal deu ao meio-campo do Betis mais solidez e equilíbrio, mas o técnico Manuel Pellegrini vê claramente a necessidade de sua equipe contar com outra opção defensiva no meio de campo, e acredita que o retorno de Amrabat atenderá a essa necessidade.

A situação da negociação ainda carrega as mesmas complicações, já que o Fenerbahçe pede um valor alto pela transferência definitiva de Amrabat, enquanto o Real Betis não consegue chegar a esses números, que ultrapassam os 10 milhões de euros.

O jogador tem outras propostas, mas aguarda a definição de seu futuro na esperança de voltar ao Campeonato Espanhol, depois de ter ficado satisfeito com a forma como se adaptou durante seu primeiro ano no Real Betis.

Todas as partes desejam resolver a situação em breve, enquanto o jogador marroquino prefere a ideia de voltar ao Betis.

No aspecto do desempenho, Amrabat sabe que é capaz de exercer um papel importante durante uma temporada em que a Liga dos Campeões representa um estímulo adicional, já que Pellegrini precisa dobrar as opções na maioria das posições de sua equipe.