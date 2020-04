Neco Williams: o próximo lateral promissor do Liverpool

A temporada trouxe uma ascensão rápida para o garoto de 18 anos: começou como um ponta, mas se consolidou na lateral

Trent Alexander-Arnold não é o único lateral da base que vai ganhando prestígio no .

Um ano atrás, só os fãs mais fiéis do clube - que acompanham o sub-18 dos Reds - reconheceriam o nome Neco Williams. Doze meses depois, entretanto, o jovem versátil de Wrexham, , está recebedo oportunidades nos campeões europeus de Jurgen Klopp. Cinco jogos, três assistências e muito potencial.

Um estrela no futuro? É bem possível.

"Tudo aconteceu muito rápido, pra ser honesto," Williams contou para a Goal, refletindo sobre seu progresso. "Eu estava no sub-18, venci a Copa da da categoria e fiz minha estreia nos profissionais em alguns meses - foi tudo do nada!"

A ascensão de Williams pegou o Liverpool de surpresa. Eles sabiam que ele tinha talento, claro, mas até Klopp ficou chocado pela rápida adaptação do garoto de 18 anos.

"Ele mostrou que temos outra promessa da lateral chegando," o treinador dos Reds falou para repórteres a cerca de um mês. "Isso é uma peça muito importante para o futuro."

Assim como Alexander-Arnold, Williams é um "novato" na posição de lateral-direito. Ele era um centroavante quando chegou ao Liverpool, tendo sido descoberto quando jogava no Cefn United, time amador, com apenas seis anos.

Com nove anos, teve a chance de defender o , clube por qual seu pai, Lee, torce, mas escolheu ficar nos Reds. Treinadores de base reconhecem os sacríficios feitos por Lee e sua mãe Emma, que viajavam de Wrexham até Liverpool quatro vezes por semana para ter certeza que seu filho não estava perdendo treinos.

Sempre um jogador instintivo, que improvisa bem e é abençoado com uma condição física invejável, Williams se tornou um ponta-direita enquanto subia nas categorias de base do Liverpool.

Só foi no sub-16, em uma equipe que contém outra grande promessa no ataque, o meia Curtis Jones, que a ideia dele jogar na lateral-direita surgiu. O treinador Barry Lewtas, hoje no sub-18, sentiu que ele iria ajudar mais a equipe construindo de trás, e acreditou que sua condição física o faria um lateral privilegiado.

"Eu fui bem, porque eu fiquei na posição!" Williams ri. "Mas jogando na lateral agora, não é a mesma coisa que era a alguns anos atrás. É mais atacar do que defender, então, para ser honesto, eu gosto muito de jogar por lá, tanto quanto eu gostava de atuar na ponta."

Williams se destacou na lateral, primeiro sobre Lewtas, depois, Neil Critchley - no sub-20 - e agora, sob o comando da lenda Steven Gerrard.

"Stevie foi importantíssimo pra mim," afirmou Williams. "Quando ele chegou, eu me machuquei na pré-temporada. Foram duas fraturas nas costas, e eu fiquei fora basicamente por seis meses."

"Meu primeiro jogo de volta, meus primeiros 90 minutos, foram contra o em Anfield. Foi meu primeiro jogo lá. Ele confiou em mim naquela noite, e depois veio conversar para me elogiar e falar que fui o melhor em campo."

"Quando você ouve algo assim, faz você sentir ser um gigante."

A simetria está clara: o primeiro jogo de Williams nos profissionais também foi contra o Arsenal, em Anfield, pela Inglesa, neste último mês de outubro.

Foi uma noite maluca, um empate sensacional de 5 a 5, seguido de uma disputa de pênaltis, vencida pelo Liverpool, num chute de Curtis Jones. Williams, testado defensivamente por Martinelli, correspondeu as expectativas, dando uma assistência para Divock Origi empatar o jogo na frente do The Kop, a arquibancada histórica do estádio dos Reds.

"Esse é Neco," afirmou seu ex-técnico Critchley, agora no Blackpool. "Ele é muito consistente em seu comportamento, não se deixa levar por acontecidos nos jogos, bons ou ruins. É muito focado."

"E mesmo que ele consiga esconder isso no campo, onde ele é muito quieto e reservado, ele tem muita auto-confiança. Ele acredita que é muito bom, e isso transparece em seu jogo."

Critchley diz ter visto uma grande transformação em Williams depois do jovem ter sido promovido. "Ele voltou muito mais confiante e confortável," afirma. "Isso ajudou ele a ter mais confiança em sua personalidade, e você consegue ver a diferença em suas performances no antes e depois."

Williams também relembra a influência de Adam Lallana, um amigo e inspiração.

"Ele é alguém que sempre me ajudou," falou o jovem. "Todo treino ele tentava me ajudar, me perguntar coisas, me ouvir, me corrigir..."

"É alguém que vai te criticar se você errar, mas que, se você acertar, vai ser a primeira pessoa a te elogiar. É muito bom ter gente assim no Liverpool, e me ajudou muito a evoluir como jogador."

"Você sempre precisa, não importa onde estiver, de gente pra te motivar, manter suas metas no alto. Lallana é muito bom nisso, ele sabe a hora de elogiar e a hora de criticar. Ele te leva ao limite."

Williams, claramente, está evoluindo rapidamente. Defensivamente, ainda tem muito a melhorar, mas pro futuro, existem muitas comparações com Seamus Coleman, capitão do , em termos de tenacidade e raça. "Ele cansa os adversários," conta Critchley.

Sessões de treino "particular" em Kirkby, com Rob Jones, ex-defensor do Liverpool, levaram a uma evolução incrível em seus cruzamentos. Poucos conseguem cruzar como Alexander-Arnold, mas Williams já mostrou, em seus poucos jogos, uma tendência em dar assistências. "Eu amo atacar e criar oportunidades," ele diz. "Então, devo tentar dar assistência o máximo possível."

Para o futuro, a meta é simples: continuar trabalhando, crescendo, evoluindo.

"Ele não será um titular ainda," diz Critchley. "Sua meta deve ser se estabelecer como o pupilo de Trent - e isso seria uma conquista e tanto!"

A saída de Nathaniel Clyne no final da temporada - independente da data que isso acontecerá - será uma ajuda. Certamente, Williams ultrapassou outro garoto promissor, Ki-Jana Hoever, com suas performances nesta temporada.

"Jogar contra os melhores do mundo nos treinos está me ajudando," Williams diz. "Normalmente, eu vou contra Sadio Mané, então isso já é uma ajuda. Treinar contra ele todos os dias vai certamente melhorar minha defesa um-contra-um."

"Eu melhorei muito desde que cheguei nos profissionais. Estou amando cada segundo!"