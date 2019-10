Liverpool 5x5 Arsenal e os maiores empates na história do futebol

Confira as igualdades com o maior número de gols marcados na Europa e também no Brasil

e protagonizaram um jogo emocionante, válido pelas oitavas de final da – a Inglesa. O placar final de 5 a 5 representou o maior empate na história deste confronto, mais que centenário.

Os Reds abriram o placar através de um gol-contra anotado por Mustafi, mas o Arsenal finalizou o primeiro tempo vencendo por 3 a 1 – Torreira empatou e o brasileiro Gabriel Martinelli fez duas vezes. Maitland-Niles fez 4 a 1 no início do segundo tempo, mas Oxlade-Chamberlain e Origi contribuíram para a contagem chegar a 4 a 4. Willock fez o quinto para os Gunners, mas Origi, nos acréscimos, empatou.

Nos pênaltis, o Liverpool levou a melhor e avançou. Ainda que o duelo tenha sido disputado com equipes mistas, as sensações tanto de vitória quanto de derrota ficam mais exacerbadas em tal situação.

Mas, acredite se quiser, não foi o maior empate na história mais recente do futebol profissional – embora tenha chegado bem perto. Relembre, abaixo, as maiores igualdades do futebol além deste Liverpool 5x5 Arsenal.

6x6 -

5. Scottish Premier League 2010 : Motherwell 6-6 Hibernian pic.twitter.com/97hhaPWlyn — TRIVIA BOLA (@twt_trivia_bola) May 31, 2016

O duelo, realizado em 2010, é provavelmente o empate mais emocionante na história recente do Esporte Bretão: os donos da casa chegaram a estar perdendo por 6 a 2, mas em meio a uma chuva de gols, Jutkiewicz empatou para o Motherwell aos 93 minutos!

6x6 Arsenal –

On this day, 21 April 1930: #Arsenal & Leicester recorded the highest ever draw in English first-class history: 6-6. pic.twitter.com/Aiz8vLEBab — Kapil Sathe (@ArsenalEngineer) April 21, 2014

Olha os Gunners aí de novo! Entretanto, este empate contra o Leicester faz muito, muito tempo. Aconteceu em 1930. Até hoje é a maior igualdade em um único jogo da primeira divisão inglesa.

5x5 - Inglaterra

Nada mais nada menos do que o último jogo do United com Sir Alex Ferguson no comando. Na última rodada da Premier League 2012-13, os Red Devils – em seu último título conquistado – já estavam em ritmo de festa.

Outros grandes empates na Europa

5x5 (Inglaterra, 1984)

5x5 Olympique de Marseille ( , 2009)

5x5 ( , 1973)

Eintracht 5x5 (Alemanha, 1974)

5x5 (Jogo de seleções, 1999)

5x5 - Brasil

O baú do Botafogo hoje vai relembrar Botafogo x Atlético mineiro de 1998 (5 a 5). O jogo que parecia decidido, acabou entrando para a história, o Botafogo abriu 2 a 0, levou 5 a 2. No final do jogo buscou o empate. Que o jogo de amanhã seja nesse espírito. Isso é Botafogo. ⚪⚫🔥 pic.twitter.com/2hI4dcw6HY — Memórias Alvinegras (@BFRMemorias) September 7, 2019

E no Brasil? Em 1998, o duelo alvinegro entre Atlético e Botafogo foi emocionante. Em 10 de outubro daquele ano, as equipes se encontraram no Mineirão em jogo válido pelo Brasileirão pela 17ª rodada.

O Glorioso abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Túlio Maravilha e Chiquinho. O empatou com Valdir Bigode e Marques no início da segunda etapa, sendo que Valdir emplacou um hat-trick que fez o duelo virar para 5 a 2 a favor dos mineiros. Entretanto, os cariocas arrancaram um ponto graças a tentos de Túlio, Bebeto e Tico Mineiro.