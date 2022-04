Navarro desencanta no Palmeiras e surge a esperança: chegou o “9”?

Rafael Navarro chegou ao Palmeiras como uma ótima aposta para um clube que, mesmo tendo conseguido defender o título da Libertadores, ainda busca um centroavante para elevar ainda mais seu nível. Veio sem custos de transferência após fazer um excelente 2021 pelo Botafogo. As primeiras páginas de sua história alviverde, no entanto, não foram das melhores, o que também ajudou a aumentar a pressão para o time paulista contratar um “camisa 9” goleador.

Pois, quis o destino, justamente neste 12 de abril em que foi encerrada a janela de transferências para o futebol brasileiro, Navarro deu mostras de que não pode ser descartado como candidato a uma vaga na centroavância palestrina. O torcedor que esteve no Allianz Parque na goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero testemunhou uma noite histórica.

Referência no ataque de um Palmeiras misto que entrou em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o jovem de 21 anos fez quatro gols e isolou-se como artilheiro desta edição 2022 do torneio continental. Ah, e deu uma assistência também.

Com Abel Ferreira acompanhando o jogo de um camarote, o Palmeiras saiu em desvantagem logo no início – com o atacante José Correa aproveitando passe do ex-palmeirense Cristaldo para abrir a contagem. A reação do atual bicampeão começou ainda no primeiro tempo, com gol de Zé Rafael. Mas o segundo tempo teve outro Rafael como protagonista: Navarro.

Foram quatro gols marcados pelo camisa 29, além da assistência para Rony fazer o 6 a 1. No final das contas, Raphael Veiga ainda apareceu com dois golaços para selar uma histórica goleada por 8 a 1.

Navarro já havia marcado nesta edição da Libertadores. Os seus dois primeiros gols pelo Alviverde vieram na primeira rodada, contra o Deportivo Táchira. Mas o que foi visto contra o Independiente Petrolero, dentro do Allianz Parque, foi algo inédito. Em toda a sua história na Libertadores, o Palmeiras nunca tinha testemunhado um jogador seu marcando quatro gols em um só jogo.

Em apenas dois encontros, Navarro alcançou a marca do artilheiro palmeirense em toda a campanha da Libertadores de 2021 (Rony) e superou os números dos goleadores alviverdes na edição 2020 do torneio (Rony e Luiz Adriano, ambos com cinco tentos). Sua média de gols pelo Palmeiras (0,4) já supera a da época de Botafogo (0,28).

Ao longo deste início de temporada, o Palmeiras buscou um “camisa 9” que pudesse personificar a figura do goleador. Quis o destino que, justamente no fechamento desta primeira janela de transferências, Rafael Navarro tenha corrido contra o tempo para mostrar que ainda pode ser este cara. Vai conseguir? Só o tempo dirá, mas ele já tem uma noite histórica para defender a sua posição. Se verde é a cor da esperança, Navarro passou a ser, em poucos jogos, esperança de gols para o restante da temporada.