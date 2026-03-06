Náutico x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Pernambucano 2026

Náutico e Sport se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pelo segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do Canal GOAT(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Náutico chega para o segundo da final do Campeonato Pernambucano após buscar um empate no jogo de ida. Em uma partida eletrizante, o Timbu sofreu o gol que parecia o da derrota já nos acréscimos da segunda etapa, quando no último lance do jogo conseguiu o gol do 3 a 3.

Já o Sport, que não conseguiu abrir vantagem jogando em casa, terá agora que jogar com a pressão da torcida adversária. O Leão ainda teve um confronto da Copa do Brasil no meio da semana, onde precisou dos pênaltis para eliminar a Despotiva Ferroviária, porém, com a maioria do time sendo poupado.

O jogo promete ser tão quente e equilibrado como foi a ida. Enquanto o Náutico busca seu primeiro título desde 2022, o Sport briga para ser tetracampeão seguido.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Vinícius. Técnico: Guilherme dos Anjos.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Chrystian Barletta (Iury Castilho), Zé Roberto e Gustavo Maia. Técnico: Roger.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de março de 2026

domingo, 8 de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos - Recife, PE

