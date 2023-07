Náutico x Figueirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Figueirense se enfrentam na tarde deste sábado (15), a partir das 16h30, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+ e do DAZN, no streaming.

Sexto colocado com 19 pontos, o Náutico vem de um empate na rodada passada e acabou caindo na tabela. Em casa, o Timbu quer voltar a vncer para seguir próximo dos líderes. Lesionado, Diogo Matos é baixa certa.

Do outro lado, o Figueirense ocupa a nona posição, com 16 pontos. O Figueira também empatou o jogo anterior e sabe que precisa vencer para tentar entrar na zona de classificação à próxima fase. A equipe catarinense tem desfalques por suspensão e lesões.

Prováveis escalações

Náutico: Vágner; Victor Ferraz, Danilo Cadoso, Denilson e Rennan; Souza, Jean e Eduardo; Berguinho, Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori.

Figueirense: Wilson; Elias, Eduardo, Maurício e Raí; Barba, Robson Alemão e Léo Artur; Gustavo França, Bruno Moraes e Lucas Lourenço. Técnico: Paulo Baier.

Desfalques

Náutico

Diogo Matos está lesionado.

Figueirense

Elias, Léo Artur cumprem suspensão, enquanto Guilherme Pato e Guilherme Souza estão lesionados..

Quando é?