Napoli x Roma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Napoli e Roma se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O Napoli chega para a partida após ser eliminado na Copa Itália, nos pênaltis, para o Como. Enquanto isso, no Campeonato Italiano, a equipe ocupa a terceira colocação com 49 pontos, ainda em busca do título. Nas duas últimas rodadas, o time de Conte somou duas vitórias, contra o Genoa e a Fiorentina.
Por outro lado, a Roma faz uma temporada instável, mas ocupando a quinta colocação com 46 pontos. O time busca uma vaga no G4 e uma vitória pode embolar a briga. Na última rodada, a equipe bateu o Cagliari, sem dificuldades, por 2 a 0.
O jogo promete ser muito equilibrado, com duas equipes na parte de cima da tabela. Por jogar em casa, o Napoli surge com um leve favoritismo, mas tudo pode acontecer.
Napoli: Alex Meret; Rrahmani, Buongiorno e Beukema; Miguel Gutiérrez, Elmas, Lobotka e Spinazzola; Giovane, Højlund e Antonio Vergara. Técnico: Antonio Conte.
Roma: Svilar; Gianluca Mancini, Ndicka e Daniele Ghilardi; Çelik, Cristante, Niccolò Pisilli e Wesley; Matìas Soulé, Donyell Malen e Lorenzo Pellegrini. Técnico: Gian Piero Gasperini.
Desfalques
NapoliDi Lorenzo, Zambo Anguissa, Gilmour e De Bruyne seguem de fora por lesão, enquanto Juan Jesus está suspenso.
Roma
Os lesionados Mario Hermoso, El Shaarawy, Dovbyk, Evan Ferguson e Robinio Vaz ficam de fora.
Quando é?
- Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026
- Horário: 16h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Diego Armando Maradona - Nápoles, Itália
