Napoli x Eintracht Frankfurt ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15) pelo jogo de volta das oitavas de final da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

Napoli e Frankfurt voltam a se enfrentar na tarde desta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, a equipe italiana pode perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Líder isolado do Campeonato Italiano, o Napoli volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na primeira fase, terminou na primeira fase do Grupo A, com 15 pontos. Foram cinco vitórias e uma derrota, enquanto o Frankfurt, que não vence há três jogos na Bundesliga (dois empates e uma derrota), precisa vencer por dois três gols de diferença para avançar direto ou dois gols para a prorrogação. Na UCL, a equipe alemã terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo D, com 10 pontos, totalizando três vitórias, um empate e duas derrotas na competição.

"A equipe de Glasner é muito forte. Na temporada passada venceram o Barcelona, ​​que nos eliminou na Liga Europa. É preciso ter muito respeito. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e não podemos cair na armadilha da complacência . Esse não é o nosso jeito.", afirmou Spalletti sobre Frankfurt.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka e Buta; Sow, Rode e Max; Kamada, Gotze e Borré.

Desfalques

Napoli

Giacomo Raspadori, com problema muscular, segue fora.

Frankfurt

Kolo Muani foi expulso no primeiro jogo e é desfalque certo, assim como Eric Junior Dina-Ebimbe e Jesper Lindstrom, lesionados.

Quando é?