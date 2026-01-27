Napoli x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Napoli recebe o Chelsea na quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e possui transmissão ao vivo da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).

O time da casa está na 25ª colocação, com oito pontos e um retrospecto de duas vitórias, dois empates e três derrotas. Para se classificar para os playoffs das oitavas de final, os Partenopei teriam que ganhar do Chelsea — chegando assim a 11 pontos — e torcerem para que algum dos times entre a 24ª e a 17ª posição (onde todos os times possuem entre 8 e 10 pontos) percam suas partidas. No último jogo, os atuais campeões italianos empataram fora de casa com o Copenhagen em 1 a 1, com gols de Jordan Larsson (72') para o time da casa e Scott McTominay (39') para os visitantes.

Já o Chelsea é o oitavo colocado na tabela, com 13 pontos, os quais vieram de quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Os Blues estão empatados em pontos com os times que ocupam da 12ª posição (Atlético de Madrid) até a sexta (PSG), o que significa que a tabela pode ter grandes mudanças após a rodada final da fase de liga. Caso ganhe, a chance do Chelsea de se classificar diretamente para as oitavas de final é grande, mas continua a depender dos resultados das outras equipes e do saldo de gols. Caso perca, é quase certo que eles terão que passar pelos playoffs (equipes classificadas entre a nona e a 24ª posição) antes de ingressar na primeira fase do mata-mata.

Prováveis escalações

Napoli: Alex Meret; Alessandro Buongiorno, Juan Jesus e Sam Beukema; Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo; Eljif Elmas e Antonio Vergara; Rasmus Højlund. Técnico: Antonio Conte

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah e Malo Gusto; Moises Caicedo e Reece James; Pedro Neto, Enzo Fernández e Estêvão; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Desfalques

Napoli

Lesionados: David Neres, Vanja Milinkovic-Savic, Kevin de Bruyne, Amir Rrahmani, Matteo Politano, Frank Anguissa e Billy Gilmour.

Chelsea

Lesionados: Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Dário Essugo e Roméo Lavia. Dúvidas: Cole Palmer e Flip Jørgensen.

Quando é?