Nápoles x Lecce 2 x 1: o placar

Nápoles x Lecce 2 x 1





Gols: 3' do 1º tempo Siebert, 1' do 2º tempo Hojlund, 20' do 2º tempo Politano





NÁPOLES (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (substituído aos 28' do 2º tempo por Gutierrez), Gilmour, Anguissa (substituído aos 1' do 2º tempo por McTominay), Spinazzola (substituído aos 28' do 2º tempo por Mazzocchi); Elmas (a partir dos 1' do 2º tempo, De Bruyne), Alisson Santos (a partir dos 40' do 2º tempo, Nascimento); Hojlund. Técnico: Antonio Conte.





LECCE (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo (a partir dos 34' do segundo tempo, Ndaba); Ngom (a partir dos 41' do segundo tempo, Fofana), Ramadani, Coulibaly (a partir dos 1' do segundo tempo, Gandelman); Pierotti (a partir dos 34' do segundo tempo N'Dri), Stulic (a partir dos 12' Cheddira), Banda. Técnico: Di Francesco





Árbitro: Abisso





Cartões amarelos: 19' do 1º tempo Siebert



