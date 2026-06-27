"Não vou simplesmente desaparecer no ar"... Neuer explode de raiva após ser acusado de ter cometido um erro

Manuel Neuer, goleiro da seleção alemã, recusou-se a assumir a responsabilidade pela derrota da Alemanha para o Equador por 2 a 1 na Copa do Mundo de 2026, após ter sido alvo de críticas acirradas devido ao segundo gol que sofreu naquela partida.

As críticas surgiram devido ao gol marcado por Gonzalo Plata de muito perto, aproveitando o mau posicionamento de Neuer. A resposta de Neuer, defendendo-se, foi a seguinte, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Não, não assumo a culpa de forma alguma; o que aconteceu foi um rebote muito comum da bola após uma cabeçada, e eu estava simplesmente tentando pegá-la em uma situação normal que se repete em qualquer partida”.

Neuer continuou, rejeitando as críticas: “Qualquer goleiro que já tenha jogado futebol na vida sabe perfeitamente que é preciso posicionar-se dessa maneira para aguardar a bola e tentar segurá-la exatamente da mesma forma que eu fiz. É claro que a jogada parece ruim e lamentável porque eu estava parado no mesmo lugar, mas não foi um erro da minha parte”.

E acrescentou: “Bem, como eu deveria ter ficado ali? Eu deveria ter me jogado no chão, mesmo com a bola vindo direto para mim? Eu precisava me mover na direção da bola para pegá-la, e se o jogador adversário conseguisse colocar o pé e desviar a trajetória para que ela passasse ao meu lado, foi isso que aconteceu; mas ficar parado nessa situação era impossível; não há outra opção, afinal, eu não posso simplesmente desaparecer no ar!”.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, seguiu a mesma linha; ele não hesitou em isentar Neuer da culpa, dizendo: “O jogador adversário avançou por trás, esticando o pé em direção à bola, e, em situações como essa, é muito difícil para qualquer goleiro fazer a defesa. É extremamente frustrante para o Manu (Neuer) ainda não ter tido seu momento decisivo neste torneio.”

Vale lembrar que a Alemanha conseguiu avançar para as oitavas de final após liderar seu grupo com 6 pontos, superando a Costa do Marfim, que ficou em segundo lugar com a mesma pontuação, graças ao saldo de confrontos diretos, após a vitória das “Máquinas” sobre os “Elefantes” (2 a 1). Os alemães enfrentam o Paraguai na próxima fase.