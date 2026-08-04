"Não vai acabar bem": o precedente que o Real Madrid teme com Vinícius

O Real Madrid enfrenta um verdadeiro dilema no caso da renovação de contrato de seu astro brasileiro Vinícius Júnior. O clube merengue busca a todo custo evitar um precedente perigoso que pode abrir a porta para uma onda de exigências financeiras exageradas por parte dos outros astros da equipe, num momento em que o jogador segue recusando as propostas de renovação apresentadas a ele.

O programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", revelou que Vinícius exige um bônus de renovação gigantesco, semelhante ao bônus de assinatura que Kylian Mbappé recebeu ao ingressar no Real Madrid, além de uma porcentagem maior sobre seus direitos de imagem — algo que o clube rejeita categoricamente por temer criar um precedente que ameace a estabilidade da estrutura financeira da equipe.

O analista esportivo Marcos López alertou sobre o perigo de atender às exigências de Vinícius, afirmando no mesmo programa: "Entendo por que o Real Madrid se recusa a conceder-lhe o bônus de renovação; porque me parece uma injustiça enorme para o jogador que se peça a ele que pague um bônus para renovar seu contrato. Se aceitarmos isso, virá Bellingham, depois Valverde, depois os outros... e a coisa não vai terminar bem".

López citou o caso de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain como exemplo evidente do perigo de ceder às exigências financeiras dos astros, acrescentando: "Vejam o que aconteceu em Paris com Mbappé; normalmente as coisas não terminam bem quando você abre essa porta".

Essa crise chega em um momento crítico, pois faltam apenas 5 meses para que Vinícius possa negociar livremente com qualquer clube do mundo a partir de janeiro que vem, o que coloca o Real Madrid diante de uma equação difícil: ou ceder às exigências do jogador e criar um precedente perigoso, ou arriscar perdê-lo de graça.

Segundo o jornal espanhol "Diario AS", a deterioração da relação entre Vinícius e o clube começou desde a chegada de Mbappé, que se tornou o principal astro da equipe da noite para o dia, o que levou o brasileiro a ser reduzido a um papel secundário com o qual não se conformou, e o impulsionou a exigir um tratamento semelhante ao do francês.

Aritz Aduriz, apresentador do programa "El Larguero", destacou que Vinícius não está mais em posição de impor suas condições, afirmando: "Estamos falando do projeto futuro do Real Madrid, e Vinícius não é o mesmo de dois anos atrás. O clube lhe oferece um contrato gigantesco, mas ele já não é o jogador que era, e acredito que seu nível está caindo."

Parece que o Real Madrid está determinado em sua posição de recusa a conceder a Vinícius um bônus de renovação, ainda que isso leve à sua saída, em uma mensagem clara aos demais astros da equipe de que o clube não cederá a qualquer pressão que possa criar um precedente que ameace sua estabilidade financeira a longo prazo.