O Liverpool ocupou a primeira posição entre os clubes europeus, de acordo com uma pesquisa realizada por uma organização mundial independente.

O Liverpool começou a temporada 2026-2027 sob o comando de seu novo treinador Andoni Iraola obtendo resultados variados, empatando por 2 a 2 com Newcastle United e Nottingham Forest, e vencendo o Ipswich Town por 2 a 0.

Agora o Liverpool volta sua atenção para a Liga dos Campeões, onde abre a fase de liga com um confronto contra o Atlético de Madrid no estádio de Anfield na quarta-feira.

O Liverpool publicou em seu site oficial na segunda-feira os resultados de um estudo realizado pela organização "Harris e Toluna", que revelou a superioridade do Liverpool sobre grandes clubes como Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Barcelona, sendo classificado oficialmente como o clube de futebol de maior relevância cultural do mundo, de acordo com uma pesquisa mundial independente.

O estudo foi realizado após uma sondagem em 22 mercados internacionais, e revelou que 31 por cento dos participantes apontaram o Liverpool como uma das principais forças culturais.

O Liverpool afirmou em comunicado: "A classificação do Liverpool reflete a crescente influência do clube para além do campo, à medida que seu alcance global continua a se expandir através das redes sociais, transmissões e plataformas digitais, inclusive nos Estados Unidos da América".

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Ao longo do último ano, o clube alcançou 14,7 bilhões de visualizações nas redes sociais, ou seja, um aumento de 37% em relação ao segundo clube com maior número na Premier League, e foi eleito o clube com maior engajamento da Premier League pela terceira temporada consecutiva, e seu site foi o mais visitado do campeonato com 96,16 milhões de visitas globais.

O comunicado do Liverpool prosseguiu: "Através da cultura dos torcedores, da narrativa de histórias, dos eventos internacionais, do conteúdo inovador e das iniciativas comunitárias, o clube continua a se conectar com os torcedores de maneiras que vão além do futebol para incluir diálogos mais amplos nas áreas do esporte, entretenimento e cultura popular".

O Liverpool liderou a lista dos clubes de maior influência cultural na área dos direitos de transmissão esportiva com 31% contra 25% de seu concorrente mais próximo, superando grandes marcas esportivas mundiais.

No que diz respeito ao mercado americano, o Liverpool ocupou a primeira posição como o clube de futebol europeu de maior influência cultural, com 18% contra 13% do segundo colocado.

Hannah Beam, vice-presidente sênior de marketing e digital do Liverpool, afirmou: "Ver o clube ser reconhecido como o clube de futebol de maior influência cultural reflete a amplitude de nossa comunidade, desde a apaixonada cultura dos torcedores e nossas raízes em Liverpool até nossa base de fãs global".

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