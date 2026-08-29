O técnico do Real Madrid, José Mourinho, revelou neste sábado que vai escalar Marc Cucurella como lateral-esquerdo titular amanhã, domingo, diante do Málaga, pela La Liga, enquanto Álvaro Carreras ficará no banco de reservas, após ter atuado como titular nas duas primeiras partidas do Merengue nesta temporada, contra o Espanyol e depois a Real Sociedad.

Nesse sentido, o jornal espanhol "AS" afirmou que Carreras recebeu um cartão amarelo aos 10 minutos da última partida e poderia ter feito mais no lance do gol da Real Sociedad, antes de ser substituído por Mourinho no intervalo por Marc Cucurella.

O jornal completou: "Mourinho não se prende a ninguém, e foi isso que ele comprovou durante a partida do Real Madrid contra a Real Sociedad. Após um primeiro tempo cheio de pontos positivos e negativos, o treinador decidiu substituir Álvaro Carreras no intervalo".

Leia também

Em vídeo: início arrasador; Es-Sabiri deixa duas marcas em sua primeira aparição na Bundesliga

Antes do fim da janela de transferências: Newcastle estuda a contratação de astro de Marrocos

Carreras foi um dos jogadores que chamaram a atenção em um primeiro tempo no qual o Real Madrid caiu do melhor ao pior. Sua taxa de acerto nos passes para o último terço foi de 33%, perdeu a bola 6 vezes e ainda recebeu um cartão amarelo cedo.

Esses números fizeram de Carreras um dos responsáveis por sofrer o gol de empate, embora o principal motivo tenha sido Sucic, que Carreras demorou a pressionar e não chegou ao lugar certo para cobrir sua finalização.

Esses fatores levaram Mourinho a substituí-lo no intervalo — segundo o "AS" —, embora o treinador português tenha atribuído sua decisão ao cartão amarelo, dizendo: "Decidi colocar Cucurella no lugar de Carreras por causa da advertência. Era perigoso no duelo individual com Kubo".

O momento de Cucurella

Por causa de sua participação na Copa do Mundo, Cucurella foi um dos últimos jogadores a se juntar ao período de preparação.

E ao longo de apenas 17 dias como jogador do Real Madrid, participou de 3 partidas, entre elas o último amistoso contra o Schalke e os dois primeiros jogos da equipe no campeonato, somando 100 minutos em campo, antes de conquistar sua primeira aparição como titular diante do Málaga.

O internacional espanhol foi um dos principais pontos fortes no segundo tempo contra a Sociedad, vencendo 100% de seus desarmes, recuperando a bola 3 vezes e não permitindo ser driblado nem uma única vez.

E com sua presença em campo, o lado esquerdo se transformou em uma verdadeira fonte de ameaça para a Real Sociedad, assim como o placar mudou de 1 a 1 para 4 a 1 a favor do Merengue, em menos de 35 minutos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".