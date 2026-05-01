Não foi um jogo emocionante, mas sim uma derrota sem chances para Michael Jackson em Leeds

O Leeds United praticamente garantiu, na noite de sexta-feira, pelo menos mais uma temporada na Premier League. Os Whites venceram o Burnley por 3 a 1 em casa, no Elland Road, onde Michael “Mike” Jackson assumiu o comando como técnico interino pela primeira vez nesta temporada, após a demissão de Scott Parker.
Com quarenta pontos, o Leeds já tinha boas chances de evitar o rebaixamento e sabia que uma vitória o deixaria ainda mais perto desse objetivo. Com Pascal Struijk no time titular e Joël Piroe no banco, o Leeds abriu o placar logo no início.
Aos oito minutos, Jaka Bijol fez um passe preciso para Anton Stach, que se virou e se preparou imediatamente para chutar. O alemão chutou de cerca de 25 metros e viu seu chute rasteiro desaparecer no canto curto: 1 a 0.
O Burnley, já rebaixado, não conseguiu empatar e sofreu o 2 a 0 logo após o intervalo. Um erro defensivo dos visitantes levou à posse de bola para o atacante do Leeds, Jayden Bogle, cujo cruzamento rasteiro e preciso foi aproveitado por Noah Okafor.
Menos de cinco minutos depois, o Leeds marcou o 3 a 0. Um chute traiçoeiro de Ao Tanaka foi mal defendido pelo goleiro do Burnley, Martin Dúbravka, que não teve chance no rebote de Calvert-Lewin.
O Burnley, que escalou Quilindschy Hartman e Zian Flemming, ainda conseguiu marcar um gol de honra com Loum Tchaouna. O ex-alvo do PSV teve sorte ao receber a bola nos pés e chutou forte para o gol.
Com três partidas ainda por disputar, o Leeds soma 43 pontos. São nove a mais que o atual décimo oitavo colocado, o Tottenham Hotspur, que ainda entra em campo nesta rodada. O Burnley já está de olho na próxima temporada. É possível que Steven Gerrard seja o técnico responsável por então.