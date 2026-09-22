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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Não estará no Clássico: qual será o tempo de afastamento de Valverde após sua lesão diante do Atlético?

F. Valverde
Atlético de Madrid x Real Madrid
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O choque das 8 semanas

A derrota no clássico não foi a pior notícia para o Real Madrid, mas sim o que veio 24 horas depois: um golpe duro e direto no coração do meio-campo de José Mourinho, tendo Kang-in Lee como protagonista e Fede Valverde como vítima. 

Um breve relatório médico de Valdebebas confirmou a catástrofe: entorse de terceiro grau e uma longa ausência que privará o clube merengue de uma de suas principais armas no período mais congestionado da temporada.

O relatório médico: ruptura completa e ausência de dois meses

O Real Madrid anunciou oficialmente a gravidade da lesão por meio de um comunicado direto e conciso: "Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid em nosso jogador Fede Valverde, foi diagnosticada uma entorse de terceiro grau em seu tornozelo esquerdo, e sua recuperação ainda depende de novas avaliações".

Apesar de o clube ter se abstido de definir um prazo, a gravidade da lesão é conhecida do ponto de vista médico, segundo o "Sport" espanhol. A entorse de terceiro grau significa uma ruptura completa ou quase completa dos ligamentos do tornozelo, uma lesão cujo tempo de recuperação não é inferior a oito semanas completas, caso o processo de reabilitação transcorra sem quaisquer complicações.

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Golpe fatal na temporada de Mourinho

Esse diagnóstico encerra os planos do uruguaio no curto e médio prazo, já que ele foi imediatamente descartado da convocação da seleção do Uruguai durante a atual data Fifa.

Mas o preço real será pago pelo Real Madrid e por Mourinho, pois a ausência de 8 semanas significa:

Golpe no clássico: sua ausência foi confirmada oficialmente no aguardado clássico contra o Barcelona, no próximo dia 25 de outubro, no estádio Camp Nou, partida com a qual Mourinho contava muito para decidir a briga pela liderança.

Um mês e meio de inferno: Valverde ficará de fora de 7 partidas decisivas no Campeonato Espanhol e de dois jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, num momento em que a diferença para o líder Barcelona começou a aumentar.

Com isso, Mourinho perde seu jogador mais versátil e polivalente em termos de posições, o pulmão incansável do meio-campo, da lateral e da ponta, deixando um vazio enorme num momento em que a equipe não pode suportar nenhum novo revés.

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