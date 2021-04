Santos define nomes, prioriza técnico brasileiro e quer fechar contratação até segunda

Peixe conversa com profissionais do mercado nacional para substituir Ariel Holan, que pediu demissão no domingo e ainda discute rescisão

O Santos definiu os nomes de consenso na busca por um novo técnico para substituir Ariel Holan, fora do clube desde domingo, quando pediu demissão após o clássico contra o Corinthians. A Goal apurou que o clube trabalha com três possibilidades de treinadores e prioriza um profissional brasileiro. A ideia é ter um projeto a médio ou longo prazo, em um acordo de dois ou três anos, dependendo da negociação.

O desejo do Santos é fechar a contratação até no máximo segunda-feira (3), mas é possível que o acerto ocorra antes. No entanto, o auxiliar Marcelo Fernandes provavelmente será o comandante do time contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pélo Paulistão, pois a delegação viaja nesta sexta-feira para Bragança Paulista.

Livre desde a saída do Grêmio, Renato Gaúcho é visto no Santos como um treinador de salário alto, como publicou a "A Tribuna" e confirmou a Goal . Nos bastidores da Vila Belmiro, ele é apontado como um nome de peso. Houve contatos com o empresário do treinador, Gerson Oldenburg, mas não se trata de uma possibilidade simples.

Dorival Junior, por outro lado, não está entre os principais nomes de consenso buscados pelo Comitê de Gestão, embora haja no Santos quem goste do seu trabalho. O tecnico recebeu apenas uma sondagem superficial, não diretamente do Comitê de Gestão santista.

Pressionado após quatro derrotas seguidas e supreendido pelo pedido de demissão de Ariel Holan, o Santos tenta definir seu novo técnico em um processo mais rápido e diferente do que culminou na contratação do argentino. Naquela ocasião, o clube fez entrevistas e houve divisão de opiniões dentro do Comitê de Gestão pelo aspecto financeiro.

Holan, aliás, tinha uma multa de quatro salários em caso de rescisão no primeiro ano de contrato. O clube conversa sobre a situação com os representantes do argentino, cuja opinião é de que não há multa a ser paga por se tratar, na visão deles, de uma saída em comum acordo. O Peixe não pretende cobrar o valor integral, pois na prática o técnico trabalhou por dois meses.