Com Diego Cerri perto do Grêmio, Santos avalia nomes e Klauss Câmara é cotado

Comitê de Gestão do Peixe se reúne para discutir possibilidades de dirigente. Klauss Câmara, ex-Grêmio, é outro cotado

No mercado em busca de um novo técnico e de um executivo de futebol, o Santos analisa as opções. Diego Cerri, ex-Bahia, era um dos avaliados, mas está próximo do Grêmio - o Peixe sabia do interesse gaúcho.

Nesse contexto, o Comitê de Gestão se reúne para debater e aprovar possibilidades. Uma delas é Klauss Câmara, como publicou o jornalista Lucas Musetti e confirmou a Goal. O clube tem feito entrevistas com os alvos e conversou com o dirigente. O avanço para uma negociação, porém, depende de uma aprovação do Comitê de Gestão.

Klauss Câmara trabalhou justamente no Grêmio até setembro de 2020, quando foi demitido. No Tricolor gaúcho, ele esteve ao lado de Renato Gaúcho, técnico com o qual o Santos conversou na busca de um substituto para Ariel Holan. Nos bastidores da Vila Belmiro o nome é apontado como o mais forte entre as possibilidades avaliadas, embora os salários sejam considerados caros.

Houve contatos com o empresário de Renato Gaúcho, Gerson Oldenburg, mas não se trata de uma negociação simples. Uma possibilidade aberta é de um contrato por dois anos. O clube prioriza um técnico brasileiro e espera definir a situação até segunda-feira. Diversos nomes foram oferecidos ao Peixe, que, nos bastidores, não põe Dorival Júnior e Fernando Diniz entre os favoritos.

Inicialmente, a ideia é que o novo executivo faça parte do departamento e fique acima do gerente Jorge Andrade. Não há ninguém nessa posição desde a saída de Felipe Ximenes.

Ainda sem um novo técnico definido, o Santos enfrentará o Red Bull Bragantino, neste sábado, sob o comando do interino e auxiliar Marcelo Fernandes.