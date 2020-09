Marinho e Cano entregam o que se esperava em Santos x Vasco: gols

Artilheiros mantiveram a boa fase no empate entre paulistas e cariocas na Vila Belmiro

No empate por 2 a 2 entre e , um duelo de artilheiros também terminou tudo igual: tanto Marinho quanto Germán Cano balançaram as redes na Vila Belmiro - uma vez cada - e mantiveram a boa fase.

O santista chamou atenção antes mesmo de a bola rolar nesta quarta-feira. Um vídeo publicado por Kaio Jorge no qual Marinho dizia que "o pai tá on" ao chegar ao CT do fez sucesso nas redes sociais.

E o Marinho, hein? O pai tá on! pic.twitter.com/mGlgNWSb5B — Corneta Caipira (de 🏠) (@cornetacaipira) September 2, 2020

Já quando a bola rolou foi Cano quem chamou atenção primeiro: o argentino acertou o travessão com menos de um minuto de jogo, após erro da saída de bola dos donos da casa.

Na sequência da etapa inicial, ambos os goleadores passariam em branco: o Santos abriu o placar com Lucas Veríssimo, de cabeça, enquanto Felippe Bastos deixou tudo igual para o .

Os artilheiros marcariam apenas no segundo tempo: Marinho colocou o Peixe novamente em vantagem em bela cobrança de falta aos 13 minutos. Aos 27, porém, Cano, em cobrança de pênalti, decretou o 2 a 2.

O argentino deu lugar a Parede pouco depois de marcar (o que deixou muito cruzmaltino na bronca). Já o camisa 11 alvinegro ficou em campo até o fim, mas não conseguiu evitar o terceiro jogo seguido do time paulista sem vitória no Brasileirão.

Não se tira German Cano de campo. Não existe! — Danielle Favatto (@dadafavatto) September 3, 2020

Segundo jogo que o Cano sai. Já falei mais de uma vez. Não pode. — Cazé (@Casimiro) September 3, 2020

O Marcos Jr rindo do Marinho reclamando do VAR kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/um1DTl7g0x — Bacalhau da Gastação ✠ (@bacadagastacao) September 3, 2020

MARINHO É TÃO RESENHA QUE FAZ O TIME ADVERSÁRIO SORRIR — desimpedidos (@desimpedidos) September 3, 2020

Agora, tanto Marinho quanto Cano aparecem com quatro gols no torneio nacional (sendo que o vascaíno fez seis jogos, um a menos que o santista).

Já levando em conta toda a temporada 2020, o santista fez sete gols em 11 jogos, enquanto o argentino tem 13 tentos em 20 partidas.

Diante destes números, não surpreende que os dois jogadores sejam disparados os maiores artilheiros de suas respectivas equipes no ano - e tudo indica que a fonte não vai secar tão cedo.