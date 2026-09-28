Seguem as especulações sobre o vencedor da Bola de Ouro de 2026, que será entregue em Londres dentro de poucas semanas, com a maioria dos prognósticos concentrando-se em Lamine Yamal e Kylian Mbappé, mas outros nomes de peso disputam o prêmio, como Rodri, Harry Kane e Fabián Ruiz.

O ex-goleiro do Valencia e do Real Madrid, atualmente comentarista e analista, Santi Cañizares, deu sua opinião sobre estes últimos jogadores e suas previsões para o destino da Bola de Ouro.

Durante o programa "El Partidazo", da rádio "Cadena COPE", Cañizares citou tanto o atacante inglês do Bayern de Munique quanto o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain.

Ele afirmou: "Vou me manter fiel a quem vou votar e, para mim, antes de Lamine e antes de Mbappé, há dois candidatos melhores: Harry Kane e Fabián. E isso pelo que apresentaram nesta temporada".

E acrescentou, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Para mim, o que eles fizeram é mais difícil".

Vale destacar que ambos os jogadores gozam de ampla popularidade e, no que diz respeito ao ex-jogador do Real Betis, seu atual técnico, Luis Enrique, indicou que lhe daria o título.

O treinador espanhol disse em meados de agosto passado: "Ele venceu a Copa do Mundo, a Eurocopa há dois anos, a Liga dos Campeões duas vezes consecutivas e a Liga das Nações da Europa".







