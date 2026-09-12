A Inter de Milão busca assegurar a permanência de Federico Dimarco, depois que a investida do Barcelona para contratá-lo nos últimos dias da janela de transferências despertou os receios do clube italiano, que começou a trabalhar na extensão do contrato do lateral até 2030.

O jornal espanhol "Sport" revelou que Dimarco foi um dos nomes ligados ao Barcelona na fase final da janela de transferências, esclarecendo que houve contatos com a Inter a respeito de um negócio para trocar os laterais-esquerdos Dimarco e Alejandro Baldé, mas a operação não se concretizou.

A investida do Barcelona colocou a Inter em estado de alerta, já que o clube italiano, segundo informou o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", trabalha para estender o contrato de seu lateral até 2030.

O jogador, de 28 anos, tem contrato com a Inter até 2027, com mais um ano opcional.

O próprio Dimarco manifestou surpresa durante o verão pelo fato de o clube não ter acionado a opção de renovação, tendo declarado recentemente: "Eu esperava que o clube me ligasse para conversar comigo depois do que fiz na temporada passada".

Cúpula em Madri

O jornal italiano revelou que a Inter finalmente se movimentou depois de um encontro em Madri, antes da partida da Liga dos Campeões contra o Real, entre Dario Baccin, o novo diretor esportivo dos Nerazzurri, e Arturo Canales, agente do jogador, e espera-se que esse contato contribua para acelerar o processo de extensão do contrato.

As mesmas informações apontaram que as negociações partem do salário atual de Dimarco na Inter, de 4 milhões de euros líquidos, valor considerado elevado, embora o jogador esteja classificado entre os melhores na posição de lateral-esquerdo atualmente.

O Barcelona, por sua vez, acompanha os desdobramentos dessas negociações, já que no momento conta apenas com um lateral-esquerdo de origem, Alejandro Baldé, que não entra nos planos de Hansi Flick atualmente.

Dimarco desperta o interesse do Barcelona por sua qualidade, além de ter atingido uma fase de maturidade interessante em sua carreira.

O jogador ocupa a posição de lateral-esquerdo na seleção italiana e goza de grande popularidade entre os torcedores da Inter no estádio Giuseppe Meazza.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"