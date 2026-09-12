Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Não é Lautaro: ameaça do Barcelona preocupa a Inter em relação a seu craque

L. Martinez
F. Dimarco
Barcelona
Inter de Milão
La Liga
Liga dos Campeões
Campeonato Italiano
Argentina
Itália
Espanha

brilha aos olhos do Barcelona

A Inter de Milão busca assegurar a permanência de Federico Dimarco, depois que a investida do Barcelona para contratá-lo nos últimos dias da janela de transferências despertou os receios do clube italiano, que começou a trabalhar na extensão do contrato do lateral até 2030.

O jornal espanhol "Sport" revelou que Dimarco foi um dos nomes ligados ao Barcelona na fase final da janela de transferências, esclarecendo que houve contatos com a Inter a respeito de um negócio para trocar os laterais-esquerdos Dimarco e Alejandro Baldé, mas a operação não se concretizou.

A investida do Barcelona colocou a Inter em estado de alerta, já que o clube italiano, segundo informou o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", trabalha para estender o contrato de seu lateral até 2030.

O jogador, de 28 anos, tem contrato com a Inter até 2027, com mais um ano opcional.

O próprio Dimarco manifestou surpresa durante o verão pelo fato de o clube não ter acionado a opção de renovação, tendo declarado recentemente: "Eu esperava que o clube me ligasse para conversar comigo depois do que fiz na temporada passada".

La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Udinese crest
Udinese
UDI

Cúpula em Madri

O jornal italiano revelou que a Inter finalmente se movimentou depois de um encontro em Madri, antes da partida da Liga dos Campeões contra o Real, entre Dario Baccin, o novo diretor esportivo dos Nerazzurri, e Arturo Canales, agente do jogador, e espera-se que esse contato contribua para acelerar o processo de extensão do contrato.

 O Campeonato Italiano de graça na stc tv para os clientes dos pacotes Beauty Fiber, Mafawtar 4, Max e Pro 4 e 5Assista agora!

As mesmas informações apontaram que as negociações partem do salário atual de Dimarco na Inter, de 4 milhões de euros líquidos, valor considerado elevado, embora o jogador esteja classificado entre os melhores na posição de lateral-esquerdo atualmente.

O Barcelona, por sua vez, acompanha os desdobramentos dessas negociações, já que no momento conta apenas com um lateral-esquerdo de origem, Alejandro Baldé, que não entra nos planos de Hansi Flick atualmente.

Dimarco desperta o interesse do Barcelona por sua qualidade, além de ter atingido uma fase de maturidade interessante em sua carreira.

 O Campeonato Italiano de graça na stc tv para os clientes dos pacotes Beauty Fiber, Mafawtar 4, Max e Pro 4 e 5Assista agora!

O jogador ocupa a posição de lateral-esquerdo na seleção italiana e goza de grande popularidade entre os torcedores da Inter no estádio Giuseppe Meazza.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google