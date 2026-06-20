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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Não é apenas um goleiro... Neuer entra para a história da Copa do Mundo

Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
M. Neuer
Alemanha
Costa do Marfim
Canadá

Uma lenda que não se repetirá

O alemão Manuel Neuer gravou seu nome em letras de ouro nos registros da Copa do Mundo, ao se tornar o goleiro com mais partidas disputadas na história do torneio, com 21 jogos, superando o francês Hugo Lloris por uma partida, após ter sido titular contra a Costa do Marfim na edição de 2026.

O capitão da seleção alemã tirou o recorde de Lloris, que permanecia no topo desde a Copa do Mundo de 2022, depois que as eliminações precoces da Alemanha nas edições de 2018 e 2022 impediram Neuer de continuar subindo no ranking.

Loris havia elevado seu total para 20 partidas após liderar a França ao título na Rússia 2018 e, posteriormente, chegar à final do Catar 2022, que os Bleus perderam nos pênaltis para a Argentina.

A conquista de Neuer não reflete apenas a duração de sua carreira, mas também a excepcional estabilidade no topo desde sua estreia na África do Sul 2010 — quando a Alemanha ficou em terceiro lugar —, passando pela conquista histórica no Brasil 2014, até a Copa do Mundo de 2026.

Ao longo de 16 anos, Neuer manteve sua posição como goleiro titular da Alemanha sob o comando de quatro técnicos diferentes, sem perder o brilho nem ceder o trono a nenhum rival.

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Neuer não foi apenas um goleiro tradicional, mas um pioneiro que redefiniu a posição com o estilo do “líbero moderno”, tornando-se famoso por jogar fora da área e participar ativamente da construção das jogadas de ataque, o que o transformou em ícone de toda uma geração de goleiros.

Hoje, ele acrescenta ao seu rico legado um novo recorde que o coloca sozinho no topo da história dos goleiros da Copa do Mundo, superando lendas imortais como Claudio Taffarel, Sepp Maier, Dino Zoff e Iker Casillas.

Lista dos goleiros com mais partidas na história da Copa do Mundo:

Manuel Neuer – 21 partidas (Alemanha)

Hugo Lloris – 20 partidas (França)

Claudio Taffarel – 18 partidas (Brasil)

Sepp Maier – 18 partidas (Alemanha)

Dino Zoff – 17 partidas (Itália)

Fabien Barthez – 17 partidas (França)

Iker Casillas – 17 partidas (Espanha)

Peter Shilton – 17 partidas (Inglaterra)

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