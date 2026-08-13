Não é Álvarez: Atlético recusa saída de seu craque para o Arsenal

O Atlético de Madrid está determinado a manter o seu jogador espanhol Marc Pubill, que tem despertado o interesse crescente do Arsenal.

Segundo o jornal "Sport", o Atlético de Madrid deixou claro que não vai ouvir qualquer proposta pelo internacional espanhol.

Pubill evoluiu enormemente. Em maio de 2025, o jogador ocupava a posição de lateral-direito na segunda divisão pelo Almería. Agora, é campeão do mundo e uma das peças fundamentais na defesa da equipe do técnico Diego Simeone, depois de passar a atuar como zagueiro central.

O Atlético pagou 16 milhões de euros para contratá-lo em julho de 2025, mas ele não recebeu absolutamente nenhuma atenção do seu treinador ao chegar, já que a sua primeira participação como titular aconteceu em 29 de novembro, e foi na posição de zagueiro central, uma função na qual não estava acostumado a jogar.

Pubill apresentou um nível notável, num período em que o Atlético de Madrid sofria com problemas defensivos, e acabou se tornando um dos zagueiros centrais nos quais Simeone confia nos grandes jogos, o que lhe deu a oportunidade de se juntar à convocação da seleção espanhola.

O jogador se destaca pela força e pela intensidade em campo, dando tudo de si em cada partida e se esforçando ao máximo dentro do gramado, e por isso se encaixou de forma perfeita na filosofia do clube.

Esse nível notável fez com que o Arsenal se interessasse em contratá-lo, tendo já entrado em contato com o Atlético de Madrid para iniciar as negociações, mas recebeu uma resposta definitiva de que o clube espanhol não vai ouvir qualquer proposta pelo Pubill.

O jogador possui uma multa rescisória no valor de 500 milhões de euros e está vinculado ao Atlético de Madrid por contrato até 2030.

Esse caso pode lembrar o que vive atualmente Julián Álvarez, cuja saída o Atlético de Madrid se recusa a permitir, apesar do seu desejo de se transferir para o Barcelona.

Mas Pubill, em nenhum momento, expressou o desejo de deixar o Atlético; pelo contrário, vive atualmente um momento de grande felicidade dentro do Atlético de Madrid.