O Real Madrid se prepara para disputar sua segunda partida no Campeonato Espanhol, na noite desta quarta-feira, contra a Real Sociedad no estádio Santiago Bernabéu, no jogo adiado da primeira rodada da competição.

O Real Madrid, comandado por seu novo treinador José Mourinho, abriu sua caminhada em LaLiga com uma vitória difícil nos minutos finais diante do Espanyol (2 a 1), no último sábado.

Por sua vez, a rede "Opta" registrou alguns números do confronto entre Real Madrid e Real Sociedad da seguinte forma:

- O Real Madrid venceu suas seis últimas partidas no Campeonato Espanhol (LaLiga) contra a Real Sociedad, sua melhor sequência de vitórias diante do clube basco na competição desde fevereiro de 2018 (quando conquistou 7 vitórias consecutivas).

- A Real Sociedad conseguiu somar pontos em três de suas oito últimas partidas fora de casa no Campeonato contra o Real Madrid (uma vitória, dois empates e 5 derrotas), depois de ter perdido em todas as suas nove visitas anteriores no Campeonato ao estádio Santiago Bernabéu.

- Após sua vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol na rodada passada, o Real Madrid tem a chance de vencer suas duas primeiras partidas na temporada pela quarta vez nas últimas cinco temporadas (temporadas 2022-23, 2023-24 e 2025-26), sendo que a única vez em que falhou em conseguir isso foi na temporada 2024-25.

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- A Real Sociedad perdeu sua partida de estreia na temporada 2026-27 do Campeonato Espanhol por 1 a 0 diante do Real Betis na rodada passada. E a equipe de San Sebastián pode começar a temporada com duas derrotas em suas duas primeiras partidas pela primeira vez desde a temporada 2001-02, sob o comando do treinador John Benjamin Toshack.

- Sob o comando do treinador José Mourinho, o Real Madrid sofreu ao menos um gol em cada uma de suas oito últimas partidas no Campeonato (num total de 14 gols), sua pior sequência sem manter o gol sem ser vazado na competição sob a supervisão do treinador português.

- A Real Sociedad não conquistou nenhuma vitória em suas nove últimas partidas no Campeonato (5 empates e 4 derrotas), sua pior sequência sem vitória na competição desde uma série que se estendeu por 18 partidas entre abril e dezembro de 2006 (8 empates e 10 derrotas).

- Kylian Mbappé (jogador do Real Madrid) marcou quatro gols em três participações no Campeonato contra a Real Sociedad; e só marcou um número maior de gols na competição contra o Villarreal (cinco gols), enquanto marcou também quatro gols contra o Barcelona.

- Mikel Oyarzabal (jogador da Real Sociedad) marcou três gols em 19 partidas que disputou no Campeonato contra o Real Madrid, e todos vieram de pênaltis; e o Real Madrid é o adversário que Oyarzabal enfrentou no maior número de partidas na competição sem marcar nenhum gol em jogada aberta (ou seja, sem pênaltis).

- O treinador do Real Madrid, José Mourinho, não sofreu nenhuma derrota em suas seis partidas que disputou no Campeonato contra a Real Sociedad (conquistou 5 vitórias e um empate). Ele nunca havia disputado um número maior de partidas sem derrota na competição a não ser diante do Espanyol (7 partidas: 5 vitórias e dois empates); vale destacar que ele também alcançou um retrospecto sem derrotas em 6 partidas diante de 4 outras equipes.