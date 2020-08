Naming rights da Arena Corinthians: horário do anúncio e outras informações do evento

Clube confirma que o anúncio dos Naming Rights da Arena será feito em uma live na noite desta segunda-feira (31), com a presença de Dan Stulbach

A grande expectativa pelo anúncio dos naming rights da Arena Corinthians parece finalmente estar chegando ao fim. O ‘batismo’ do estádio vai acontecer nesta segunda-feira (31), conforme divulgado pelo próprio clube através das redes sociais.

O anúncio sobre a empresa que irá dar nome à Arena será feito através de uma live na TV Corinthians, canal oficial do Alvinegro do YouTube, marcada para começar às 22h30 (de Brasília).

O evento será comandado por Dan Stulbach, ator que é torcedor declarado do e é presença constante nos jogos do clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele destacou que a Arena será ‘batizada’ na noite desta segunda-feira, para amanhecer de nome novo no dia primeiro de setembro, data em que o comemora 110 anos de vida.

Hoje terei a honra de apresentar o evento do naming rights da Arena. Muito feliz em fazer parte deste momento. 👊 — Dan Stulbach (@danstulbach) August 31, 2020

Diversas negociações a respeito dos naming rights da Arena Corinthians aconteceram desde 2014, ano em que o estádio foi inaugurado. No entanto, os rumores de que um acordo havia de fato acontecido aumentaram nas últimas semanas, principalmente com os enigmáticos posts do presidente Andrés Sanchez nas redes sociais.

Bom dia fiel tá rolando agora o Sangue Corinthiano. Venha doar e nos ajudar a salvar vidas. É até as 14h aqui na (por enquanto) chamada Arena Corinthians — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 29, 2020

Muitos veículos da imprensa também deram que o acordo estava fechado e diversas empresas foram especuladas, assim como valores da negociação e tempo de contrato.

Dentre as empresas que foram citadas, Magazine Luiza, Amazon e Hypera Pharma surgiram como as principais candidatas. A primeira chegou a usar sua conta no Twitter para desmentir o negócio, a última vem sendo colocada como a grande favorita para o anúncio.

Lembram desse jogo? Vi que mta gente está vestindo a camisa do Corinthians em mim. Já fizemos parte dessa linda história do Timão, em um momento mto especial! Mas, em respeito à torcida corinthiana, preciso dizer a verdade: não estamos negociando o nome da Arena Corinthians. pic.twitter.com/Pe6tTfVsQa — Lu do Magalu (em 🏠) (@magazineluiza) August 24, 2020

A Hypera Pharma é parceira da Globo nas transmissões de futebol e já patrocinou o Corinthians, através do laboratório Neo Química, nos tempos em que Ronaldo Fenômeno jogava pelo Alvinegro.

Apesar de tudo isso, ainda não é certo qual empresa dará seu nome à Arena. Dentre os últimos posts do presidente Andrés Sanchez, com “pistas” sobre o acordo, o dirigente afirmou algumas vezes que terá de aprender mandarim - língua falada na - daqui para a frente.

Tem gente cravando, tem gente barrigando, tem gente que tá torcendo pra não ser verdade. Eu só sei que vou ter que aprender inglês e mandarim 🤣🤣😎 — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 27, 2020

Na noite desta segunda-feira o mistério enfim será encerrado.