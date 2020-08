Naming rights da Arena Corinthians: mais perto do que nunca

Andrés fala abertamente, dá 'pitacos' sobre assunto e Timão vive expectativa de encerrar espera de quase oito anos

A Arena está bem próxima de passar a ser chamada por outro nome. O tema dos naming rights, recorrente desde a construção do estádio - e até enfadonho por alguns anos para o torcedor -, tem grandes chances de ter uma definição nos próximos dias. A Goal traz para você uma linha do tempo sobre o assunto e o que deve acontecer em breve.

Primeiro pelo mais importante: a venda do nome da Arena está mais perto do que nunca. Pela primeira vez, o presidente Andrés Sanchez falou abertamente que a negociação está próxima de ser realizada. "Estamos bem perto. Já já vem, mas nunca esteve na camisa do ", postou ele no domingo, em seu Twitter.

Estamos bem perto. Jaja vem, mas nunca esteve na camisa do Timão — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 23, 2020

O assunto voltou a pautar a imprensa desde a semana passada, quando o ex-jogador e apresentador Neto, da TV Bandeirantes, afirmou que a negociação havia sido concluída pelo clube. Algumas notícias pipocaram a partir do furo dado pelo Craque, especulando a respeito de qual seria a misteriosa empresa a ter seu nome unido ao estádio corintiano.

Como bem alertou Andrés, o nome nunca foi estampado na camisa, como patrocinador, mas isso não indica que sejam empresas diferentes das que já patrocinaram o clube do Parque São Jorge. Por exemplo: a Neo Química, empresa de medicamentos genéricos estampada na camisa em 2011, foi comprada pelo grupo Hypera Pharma e é uma grande interessada no tema. Ou seja, mesmo CNPJ, mas com nomes diferentes.

Uma série de outros nomes foi ligada à iniciativa mas, no Corinthians, há pouca crença de que os direitos serão de uma outra corporação. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o clube tem uma proposta certa na mão e negocia com a Magazine Luiza em busca de um acordo mais lucrativo. O aniversário de 110 anos do clube, no dia 1º de setembro, é visto como o marco para o anúncio.

Longa espera

O tema, no entanto, vem de longa data. Um simples Google em "naming rights Arena Corinthians" te leva a matérias de 2012, enquanto o estádio ainda estava na metade do processo de construção. Luis Paulo Rosenberg, ex-diretor de marketing do clube, liderou as primeiras tratativas, que tinham um objetivo claro: compensar os R$ 400 milhões emprestados do BNDES para a construção, praticamente zerando o custo corintiano.

A conta tinha essa parte já "definida". A outra eram os R$ 420 milhões restantes a serem pagos via CIDs (Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento), papéis que empresas poderiam comprar, ganhando desconto em impostos, para ajudar em edificações na Zona Leste de . O plano, como se sabe, não deu muito certo.

Os CIDs demoraram a sair, o Corinthians perdeu o "timing" de ser o estádio da inauguração da Copa e, com o país entrando uma espiral de crise política e econômica, o sonho ficou cada vez mais distante. É aí que entra em cena Andrés Sanchez.

Andrés Sanchez negocia com a Magazine Luiza a compra do Naming Rights, partes ainda não definiram valor e tempo de contrato, mas estão otimistas. Expectativa que acordo seja anunciado oficialmente dia 1° de setembro, aniversário do Corinthians.



🗞️ @TiagoSalazar pic.twitter.com/Xqpgh5iNjg — Time Do Povo 1910 (de 🏠🏳️‍🌈) (@povotime1910) August 24, 2020

O mandatário é reconhecido como o responsável pela existência da Arena até entre seus inimigos do clube, mas ele próprio tinha na cabeça que, sem a negociação dos naming rights, seu trabalho não estava completo. Perto do fim do mandato e em uma eleição totalmente aberta, o anúncio pode ser trunfo para o seu legado e para a eleição de um membro da sua chapa, a Renovação & Transparência.

Focado nessas conversas, Andrés ainda espera o anúncio oficial da renegociação da sua dívida com a Odebrecht, construtora do estádio. Por uma série de pontos não cumpridos em contrato, o Corinthians conseguiu zerar uma das pendências com a construtora. Resta agora definir o montante a ser pago pelos empréstimos tomados em nome da empreiteira, atualmente girando em torno dos R$ 100 milhões.