Nagelsmann: Concordo com Tuchel... Sinto como se estivessem filmando o pelo do meu nariz!

Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, criticou alguns aspectos organizacionais após a vitória sobre a Costa do Marfim (2 a 1), na noite de sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Nagelsmann reclamou da presença dos fotógrafos próximos ao banco de reservas durante a execução do hino nacional, considerando que isso prejudica a comunicação entre a comissão técnica e os jogadores, em um momento que ele descreveu como emotivo e importante, manifestando concordância com essa opinião de seu compatriota Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra.

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O jovem técnico disse, em declarações transmitidas pela rede alemã “sportschau”: “Concordo com Thomas Tuchel: é um momento muito emocionante quando se está em contato com os jogadores durante a execução do hino nacional”.

E acrescentou: “O que realmente chama a atenção é o quão próximos esses fotógrafos ficam; sempre sinto como se aquela lente enorme captasse até os pelos do meu nariz, a apenas um centímetro de distância!”.

Nagelsmann continuou: “Acho que há soluções melhores. E, para os jogadores também, é importante que eles possam estabelecer uma conexão com a comissão técnica. Eles veem como cantamos o hino, o quanto ficamos emocionados com ele, ou como os incentivamos depois que o hino termina”.

E acrescentou: “Então começa mais uma rodada de gritos e torcida, e tudo o que vejo à minha frente são os fotógrafos. Há um número muito grande de pessoas paradas bem pertinho, a ponto de você quase não conseguir ver nada”.