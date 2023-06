Nacional x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela quinta rodada do grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Internacional encara o Nacional na noite desta quarta-feira (7), no estádio Parque Central, em Montevidéu, a partir das 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e os comentários de Julio Gomes.

Na sétima posição com 7 pontos, o Nacional busca a vitória diante de sua torcida para continuar firme na luta por um vaga na próxima fase. A equipe uruguaia acumula dois triunfos, um empate e uma derrota até o momento.

Já o Internacional é o líder do grupo com 8 pontos, e vai quer pontuar para seguir dependendo apenas de si para ir às oitavas de final. O Colorado, entretanto, quer encaminhar a sua situação em solo uruguaio.

"Temos duas decisões. A primeira no Uruguai. Se jogarmos como fizemos no primeiro tempo, traremos a classificação. Para o Nacional, também é uma decisão. Eles também precisam vencer. Precisarão sair para jogar. Há uma outra condição, poderemos fazer transições. Aí veremos quem tem mais condição. Certamente jogaremos um bom jogo no Uruguai", disse o técnico Mano Menezes.

Nos últimos 11 jogos entre as equipes, o Nacional ganhou duas vezes, o Inter cinco, além de quatro empates.

Escalações

Nacional: Rochet, Lozano, Nogueira, Polenta, Cándido, Rodríguez, D. Rodríguez, Trezza, Zabala, Fagúndez e Ramíres. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Matheus Dias, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Nacional

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?