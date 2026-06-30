Na velocidade da luz... Haaland bate recordes pela seleção da Costa do Marfim

O astro norueguês Erling Haaland continuou quebrando recordes com a seleção de seu país em sua primeira participação individual na Copa do Mundo, depois de ajudar a superar a Costa do Marfim nas oitavas de final, na noite desta terça-feira.

Quando a partida caminhava para o empate em 1 a 1, Haaland marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 86 minutos, garantindo à sua seleção a classificação para as oitavas de final, onde enfrentará o Brasil.

Com o gol de hoje, Haaland manteve a sequência de marcar gols em 13 partidas consecutivas, elevando o total de gols nesse período para 25.

Nos últimos jogos, ele marcou cinco gols em uma única partida contra a Moldávia, um hat-trick contra Israel, dois gols contra a Estônia e dois contra a Itália, antes de somar mais dois gols contra o Iraque e outros dois contra o Senegal, chegando ao seu último gol contra a Costa do Marfim nesta noite.

Com essa conquista, Haaland se tornou o jogador mais rápido da história do futebol a atingir 60 gols pela seleção, alcançando esse número em apenas 53 partidas, de acordo com as redes Bleacher Report e “CBS Sport”.

Além disso, a Noruega não perdeu nenhuma partida em que Haaland marcou, com a sequência de vitórias chegando a 16 jogos consecutivos.

Haland também elevou sua contagem para cinco gols na atual Copa do Mundo, tornando-se assim o jogador norueguês com mais gols em uma única edição do torneio, dando continuidade a uma série de conquistas históricas que o atacante do City vem alcançando na velocidade da luz.