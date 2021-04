Na mira do Boca Juniors, Advíncula foi oferecido a Flamengo, Internacional e Grêmio

Lateral da seleção peruana e do Rayo Vallecano tem o desejo de voltar ao futebol sul-americano

Na mira do Boca Juniors, o lateral-direito do Rayo Vallecano e da seleção peruana, Luis Advíncula, foi oferecido recentemente a Flamengo, Internacional e Grêmio. Segundo apuração da Goal, o jogador de 31 anos tem o desejo de voltar ao futebol sul-americano na próxima janela de transferências.

Advíncula foi bem avaliado nos três gigantes brasileiros, mas algumas situações impediram que as negociações fossem abertas. No Flamengo, por exemplo, pesou o fato do clube já contar com Maurício Isla, que defende a seleção chilena. Sendo assim, o Rubro-Negro perderia os dois laterais de uma só vez nas datas Fifa, preferindo, então, dar oportunidades aos jovens Matheuzinho e João Lucas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Internacional também demonstrou interesse, mas questões financeiras falaram mais alto. O Colorado já desembolsa uma boa parte do orçamento com Renzo Saravia e Rodinei, ambos emprestados ao clube.

Já no Grêmio, Renato Gaúcho optou pela contratação de Rafinha . O lateral de 35 anos acertou com o Tricolor até dezembro deste ano e foi um pedido especial do treinador, que vê, além de qualidade e experiencia, perfil importante de liderança.

Agora, quem se apróxima de Advíncula é o Boca Juniors. O clube argentino espera se reforçar - e bem - na próxima janela de transferências e vê uma carência na lateral-direita. Rafinha, inclusive, chegou a ser oferecido ao clube xeneize que, por conta da idade, preferiu não abrir as conversas.

Titular da seleção peruana, Advíncula tem contrato com o Rayo Vallecano até junho de 2022, mas pretende voltar ao futebol sul-americano o quanto antes. Ele chegou a defender a Ponte Preta, em 2013, mas logo acabou desligado.

Ainda segundo apuração, o clube espanhol não dificultaria a saída do jogador.