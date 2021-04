Boca Juniors sonha com trio de peso em junho: Cavani, Sergio Romero e Lucas Torreira

Liderado por Riquelme, clube xeneize aposta alto na próxima janela de transferências

Depois do sucesso do River Plate nos últimos anos, o Boca Juniors sonha em montar um "supertime" para reviver seus tempos dourados na América do Sul. Liderados pelo hoje diretor Juan Román Riquelme, os xeneizes apostam alto na próxima janela de transferências e vivem a expectativa de um acerto com Edinson Cavani, Lucas Torreira e Sergio Romero.

Segundo apuração da Goal, há um grande otimismo dentro do Boca por um acerto com Cavani. Riquelme vem falando constantemente com o atacante uruguaio e conta com a ajuda de Marcos Rojo, quem tem boa relação com o jogador do Manchester United.

O grande adversário do Boca, no entanto, é justamente o United, que vislumbra a renovação de contrato de Cavani por mais um ano. O jogador se comprometeu a dar uma resposta tanto para o time argentino quanto para os ingleses até o final desde mês de abril.

À espera de Cavani, o Boca Juniors avançou nas negociações para repatriar Sergio Romero. O goleiro de 34 anos de idade vê com bons olhos o retorno ao futebol argentino para ter mais minutos dentro de campo.

Outro nome que está na mira de Riquelme é o de Lucas Torrreira. Recenetemente, o volante uruguaio declarou o desejo de voltar a América do Sul e vestir a camisa do Boca Juniors e está muito abalado após a perda da mãe, que faleceu por complicações causadas pela Covid-19.

"Na noite que minha mãe faleceu, era umas 4h da manhã, e um dos primeiros a receber a notícia foi meu representante. Eu logo lhe disse isso: “Não quero mais jogar na Europa. Quero ir para o Boca. Faz dois anos que não vivo um bom momento no lado pessoal, sem continuidade. Me doeu sair do Arsenal, e no Atlético não jogo como quero. Meu ânimo vive do jogo, e é isso".

Aos 25 anos, Torreira está emprestado pelo Arsenal ao Atlético de Madrid, mas não está feliz na Espanha.

Para o setor, o Boca Juniors chegou a fazer sondagens por Felipe Melo, mas o volante brasileiro ressaltou o desejo de renovar com o Palmeiras e seguir no clube paulista.