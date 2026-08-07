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Na mesa do PSG: Liverpool apresenta proposta milionária para contratar Barcola

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Qual é a situação do campeão da Europa

O clube inglês Liverpool apresentou uma proposta oficial ao Paris Saint-Germain no valor de 115 milhões de euros pela contratação do ponta francês Bradley Barcola, num movimento de escalada após dias de negociações exploratórias, segundo informou o jornal francês L'Équipe.

Movimento sério

Com a aproximação do fechamento da janela de transferências de verão a apenas três semanas, o Liverpool decidiu partir para o confronto direto, apesar de não terem sido revelados os detalhes da proposta relativos aos valores fixos, variáveis e incentivos adicionais.

A recusa parisiense

Segundo o jornal, espera-se que o Paris Saint-Germain rejeite a proposta, uma vez que a direção parisiense elevou o teto de suas exigências para mais de 150 milhões de euros como valor base, depois de afirmar que o jogador não estava à venda.

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Essa mudança veio após Barcola, de 23 anos, recusar a renovação de seu contrato, que expira em 2028, o que abriu a porta para sua saída.

Esse movimento está alinhado com a filosofia do trio dirigente (Al-Khelaïfi, Campos e Enrique), que declarou repetidamente sua recusa em manter qualquer jogador que deseje partir.

Mensagens estratégicas

A proposta carrega duas mensagens: a primeira, para o Paris, de que o interesse inglês é real e não uma manobra; e a segunda, para o jogador, que chegou a um acordo preliminar com o Liverpool sobre suas condições pessoais, para lhe assegurar a seriedade da investida.

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