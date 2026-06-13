Musiala provoca uma acirrada discussão entre Klopp e Matthäus

O alemão Lothar Matthäus gerou grande polêmica após lançar um ataque violento contra Jürgen Klopp e Thomas Müller, por terem sugerido escalar Deniz Undav na posição de meia-armador durante a partida de estreia da seleção alemã na Copa do Mundo contra Curaçao, e deixar Jamal Musiala no banco de reservas

A dupla havia definido a escalação ideal para a estreia da “Manschaft”, enquanto atuavam como comentaristas da rede “Magenta TV”, onde Klopp e Müller defenderam a presença de Ondav nessa posição.

Müller disse: “Se todos estiverem em plena forma, vejo Undav como uma excelente opção, pois ele tem instinto, e estou muito convicto da ideia de contar com ele”.

Por sua vez, Klopp apoiou essa proposta, dizendo: “Incluímos Ondav porque ele pode jogar na posição de camisa 10”.

A dupla sugeriu usar Musiala como trunfo alternativo a partir dos 65 minutos, para aproveitá-lo assim que surgissem espaços maiores em campo.

As declarações das duas lendas alemãs não agradaram a Matthäus, o jogador com mais partidas internacionais na história da seleção tetracampeã mundial, que reagiu com veemência em declarações ao jornal “Bild”, dizendo: “Fiquei muito surpreso ao ver que Jürgen Klopp e Thomas Müller recomendam escalar Deniz Undav em vez de Jamal Musiala na partida de estreia. Aceito a opinião deles, mas não quero ignorá-la.”

E acrescentou: “Acho que Klopp e Müller carecem de sensibilidade. Jurgen, em particular, deveria saber disso melhor do que ninguém. Para a Alemanha ter sucesso na Copa do Mundo, ela precisa da qualidade de Musiala, e é por isso que ele deve receber confiança e minutos de jogo”.

O campeão mundial de 1990 foi além, considerando que esse tipo de intervenção dificulta a tarefa do técnico Julian Nagelsmann, dizendo: “Os comentários de Klopp não facilitam exatamente a tarefa de Nagelsmann. Gostaria de ver o que Jürgen diria se um analista aconselhasse que um de seus titulares ficasse no banco antes de uma partida importante da Liga dos Campeões.”

E concluiu: “Todos sabemos que Musiala ainda não está no seu melhor nível, mas, em vez de gerar preocupação em torno dele, devemos apoiá-lo. Também me pareceu um pouco estranho como Thomas Müller falou sobre a beleza de Musiala, seu ex-companheiro. Ele ainda não jogou nem um minuto na Copa do Mundo e esse tipo de discussão já começou, especialmente agora que Musiala mostrou uma melhora no segundo tempo contra os Estados Unidos.”