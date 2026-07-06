O Bayern de Munique dissipou rapidamente as preocupações após as notícias de que seu astro Jamal Musiala havia sido submetido a uma cirurgia, confirmando que o procedimento foi “simples e de rotina” e fazia parte de um plano médico previamente elaborado.

A seleção da Alemanha sofreu sua primeira derrota na história de suas participações na Copa do Mundo, nos pênaltis, para a seleção do Paraguai, que se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa e eliminou a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencê-la nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos da América.

O clube bávaro informou, em comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, que Musiala foi submetido à cirurgia logo após seu retorno da Copa do Mundo de 2026.

O comunicado esclareceu: “Essa cirurgia faz parte do protocolo médico habitual após a grave lesão sofrida no verão passado e já estava programada há muito tempo para ser realizada após o término da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte”.

O Bayern acrescentou que a cirurgia visa garantir a plena recuperação do jogador, afirmando: “Graças a essa cirurgia, o atacante poderá concluir a preparação para a nova temporada de acordo com um plano claro, o que garante seu retorno a tempo para as primeiras partidas oficiais do Bayern de Munique”.

O anúncio vem para dissipar as dúvidas sobre a condição física do meia alemão e confirma que o clube está lidando com sua recuperação com cautela, para garantir que não se repita o cenário da lesão que interrompeu sua trajetória no verão passado.