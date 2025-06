Murilo promete fazer comemoração de Cristiano Ronaldo caso marque gol no Inter Miami de Lionel Messi: "Sou 'Team CR7'"

C. Ronaldo

Defensor do clube brasileiro ainda disse que tentará anular craque brasileiro em embate nesta segunda-feira (23)

O QUE ACONTECEU?

O zagueiro brasileiro Murilo se prepara para enfrentar Lionel Messi e o Inter Miami na fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Ambas as equipes somam quatro pontos e decidirão a vaga direta no Hard Rock Stadium, na Flórida.

O CONTEXTO

Messi marcou um golaço de falta em sua última partida pelo Inter Miami e segue em busca de quebrar mais um recorde de Cristiano Ronaldo. O camisa 10 está determinado a levar os Herons para as oitavas de final da competição.

Getty/GOAL

O QUE MURILO DISSE

Zagueiro de 28 anos do Alviverde, Murilo afirmou que tentará não apenas anular Messi — mas já pensou até na comemoração se marcar um gol. Ademais, ainda falou sobre a rivalidade eterna entre Messi e Cristiano Ronaldo: "Sou 'Team CR7'. Eu acho que ele é muito completo. A 'marra' dele também é boa e positiva. Eu acho que o diferencial dele é a disciplina. Eu me espelho muito nisso, na disciplina dele, em toda a rotina dele. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o diferencial dele, gosto muito dele".

Perguntado se faria a icônica comemoração de CR7 se marcasse um gol contra o Inter Miami, respondeu: “Sim, sim. Eu farei”.

VOCÊ SABIA?

Getty

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

Enfrentar Messi é um momento especial para qualquer jogador, mas Murilo garantiu que não vai entrar na disputa por uma camisa do argentino: "Não vou entrar nessa briga, já tem muita gente que vai pedir. Está tranquilo. É só marcá-lo bem ali para a gente fazer um trabalho amanhã".

Parar Messi não é tarefa fácil. O argentino continua quebrando recordes no Mundial de Clubes, enquanto Cristiano Ronaldo, que tem contrato terminando com o Al Nassr, optou por não participar do torneio nos Estados Unidos.

A bola rola para Palmeiras x Inter Miami às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.