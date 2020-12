Muricy de volta ao São Paulo? O que se sabe sobre o possível retorno ao clube

Ídolo como jogador e como treinador, o agora ex-comentarista poderá ter um "tri" diferente no Morumbi caso vire dirigente do clube

Muricy Ramalho pode voltar ao . Mas, calma: ainda que as lembranças de um passado em que o clube foi tricampeão brasileiro sejam ótimas, este possível retorno não será para o cargo de treinador – seja porque Muricy precisou se aposentar como técnico, por razões de saúde, seja porque Fernando Diniz faz um excelente trabalho à frente do gigante do Morumbi nesta temporada 2020.

O agora ex-comentarista do grupo Globo aceitou uma proposta para assumir um cargo na direção do São Paulo caso Julio Casares, um dos candidatos à presidência do Tricolor, vença o pleito marcado para o próximo dia 12 de dezembro. Casares disputa a presidência com Roberto Natel e é considerado favorito.

“Eu sempre disse que gostaria de contar com Muricy na coordenação do futebol do São Paulo caso venha a ser eleito o próximo presidente do clube. No entanto, neste momento o foco está na reta final da campanha, que só se encerra no próximo dia 12. Quaisquer convites ou decisões referentes à futura gestão só serão oficializados após o término desse processo eleitoral e com a concretização de uma vitória nas urnas”, afirmou Casares, em comunicado emitido via assessoria de imprensa.

Muricy pode completar trinca

Se Casares vencer o pleito e Muricy retornar ao Morumbi, será exercendo uma função inédita na sua longa – e vitoriosa – história dentro do São Paulo.

Como jogador, o então habilidoso meio-campista vestiu a camisa tricolor por quase toda a década de 1970. Entre 1973 e 1979, ajudou o clube a conquistar o de 1975 e o Brasileirão de 1977 – embora não tenha sido um titular habitual na conquista nacional.

Como treinador, Muricy comandou o São Paulo em três passagens distintas. Na primeira, entre 1994 e 1997, foi auxiliar de Telê Santana e, depois, interino enquanto o comandante precisou deixar os gramados por razões de saúde. Neste período, conseguiu fazer com que uma espécie de “Time B” do clube, apelidado carinhosamente como Expressinho, conquistasse o título da Copa Conmebol em 1994.

Muricy volta a treinar o São Paulo em 2006 e, até 2009, ajudou o clube a escrever o seu último grande auge através do tricampeonato brasileiro (2006, 07 e 08). Em 2013, voltou ao clube até a última despedida em 2015.

Ou seja, Muricy Ramalho pode completar uma trinca rara no Morumbi: jogador, treinador... e dirigente.