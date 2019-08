Muito mais que o PSG: Por que você deveria assistir à Ligue 1 nesta temporada

Com algo em foco a cada jogo e estrelas de hoje e de amanhã em cena, a Ligue 1 de 2019/20 promete ser emocionante como nunca

Esta semana, a está de volta para dar o pontapé inicial no calendário do futebol europeu.

O duelo do fim de semana passado, pela Supercopa da , entre e , abriu o apetite de fãs de todo o mundo para a nova temporada, com os parisienses buscando a virada com gols incríveis de Kylian Mbappé e Angel Di Maria.

Mas alguém pode parar o ? De novo, eles se encontram na posição de time a ser batido, apoiados em alguns dos maiores talentos ofensivos do mundo, incluindo Edinson Cavani, Mbappé e Neymar, que estava suspenso para o 2 a 1 contra o Rennes em Shenzhen.

O time de Thomas Tuchel ainda tem a esperança de vencer a , apesar das frustrações das temporadas recentes, e dada a qualidade que eles têm no elenco precisam ser considerados como candidatos ao título. Atrás deles, no entanto, a Ligue 1 parece pronta para uma corrida emocionantes, com um punhado de times com chances reais de buscar o pódio nos próximos dez meses.

O , que teve sua temporada passada frustrada pela inconsistência, voltou com uma nova cara. O brasileiro Sylvinho, ex-auxiliar de Tite, vai comandar o time sob a supervisão de Juninho Pernambucano, uma lenda em campo que agora retorna como diretor esportivo.

Embora Nabil Fekir e Ferland Mendy tenham deixado o clube, o Lyon ainda tem algumas das opções ofensivas mais empolgantes da Ligue 1, incluindo o imprevisível Memphis Depay. Como sempre, ainda há uma leva de jovens esperando por espaço no time, como Moussa Dembele, artilheiro da última temporada, o talentoso Martin Terrier e Maxwel Cornet. A nova temporada ainda vai permitir que Houssem Aouar tenha a oportunidade de assumir o papel de líder do meio-campo que Fekir deixou vago.

O , por sua vez, é um time em busca de redenção depois de ter escapado por pouco do rebaixamento na calamitosa campanha de 2018/19. O time e Leonardo Jardim ainda precisa se reforçar de forma significativa no mercado de transferências, e deve estar ativo até o fim da janela para brigar por uma lugar na Europa.

O potencial inexplorado da temporada passada foi tão grande que a expectativa é por uma briga pelos três primeiros lugares neste ano.

Além desses, o Olympique é um time que não fez muito na janela mas ainda carrega consigo grandes expectativas. Dario Benedetti chegou do para substituir Mario Balotelli, que deixou o clube depois de atuações impressionantes no breve período de seis meses em que esteve por lá.

Nenhum desses times pode se considerar favorito para um lugar no pódio, o que provavelmente é a melhor coisa a respeito da próxima temporada da Ligue 1.

O Saint-Etienne, que terminou em um frustrante quarto lugar, espera seguir por ali, apesar de ter perdido seu técnico, Jean-Louis Gasset. Já os campeões da , o Rennes, mostraram que são uma nova força sob o comando de Julien Stephan, que os levou a vitórias importantes contra PSG, Real Betis e na última temporada.

O , por sua vez, pode ser a zebra da Ligue 1. Ao contrário da maioria dos rivais, que perderam jogadores-chave na atual janela, eles mantiveram algum senso de estabilidade e ainda adicionar o líder de assistências da Ligue 1 no último ano, Teji Savanier. Com isso, chegam com a expectativa razoável de ir além do sexto lugar da última temporada.

Nice e têm aspirações modestas a um lugar nas competições europeias, enquanto e já chegaram a finais de Copas da Liga recentes, o que indica que a competitividade vai seguir forte na liga, como sempre.

Enquanto isso, a França dá sinais de que vai seguir produzindo talentos, como Boubakary Soumare, do ; Eduardo Camavinga, do Rennes; e Mohamed Diaby, do ; entre uma série de outros jovens que podem crescer no próximo ano.

Com algo novo surgindo em quase todos os jogos e as estrelas de amanhã - e de hoje - em destaque em todo o país, a Ligue 1 2019/20 promete ser emocionante como nunca.