Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção francesa, alcançou um feito histórico sem precedentes nos últimos 60 anos, mas que teve um sabor amargo, já que foi coroado artilheiro da Copa do Mundo de 2026, da Liga dos Campeões e da La Liga na mesma temporada, sem conquistar nenhum desses três títulos, tornando-se o segundo jogador da história a alcançar esse feito individual polêmico, depois do lendário português Eusébio, em 1966.

Mbappé marcou 42 gols em 44 partidas pelo Real Madrid nesta temporada, liderando a artilharia da La Liga com 25 gols, além de ter sido o artilheiro da Liga dos Campeões com 15 gols; no entanto, o ex-jogador do Paris Saint-Germain não venceu nenhuma dessas duas competições, ficando em segundo lugar na liga e sendo eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Já pela seleção, o capitão dos “Les Bleus” encerrou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro do torneio, com 10 gols, superando por dois gols Lionel Messi, que não marcou na final em que a Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0, mas a França foi eliminada nas semifinais pela Inglaterra, e Mbappé voltou de mãos vazias, apesar de seu brilhantismo individual notável.

Mbappé iguala o recorde histórico de Müller

Graças aos seus dez gols em uma única edição, Mbappé igualou o recorde do lendário alemão Gerd Müller, que marcou o mesmo número de gols na Copa do Mundo de 1970, tornando-se o segundo jogador da história a alcançar essa marca, enquanto o recorde continua em nome do francês Just Fontaine, que marcou 13 gols na edição de 1958.

Com essa conquista, Mbappé mantém a liderança na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 22 gols, à frente, por uma pequena diferença, de Lionel Messi, que possui 21 gols, em uma disputa histórica entre duas lendas de gerações diferentes.

Pela segunda vez consecutiva, artilheiro da Copa do Mundo

Esta é a segunda vez consecutiva que Mbappé conquista o título de artilheiro da Copa do Mundo, já que ele também foi o artilheiro da edição do Catar em 2022, com 8 gols, apesar da derrota da França na final para a Argentina nos pênaltis, Já em sua primeira participação na Copa do Mundo de 2018, quando a França conquistou o título, ele marcou 4 gols, mas não ganhou a Chuteira de Ouro, que foi para Harry Kane, com 6 gols.

A conquista de Eusébio se repete após 60 anos

Mbappé é o segundo jogador da história a conquistar o título de artilheiro da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões e do campeonato nacional no mesmo ano sem vencer nenhuma dessas competições, depois do lendário português Eusébio, jogador do Benfica, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 1966, vencida pela Inglaterra, com 9 gols, da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid com 7 gols, e do Campeonato Português com 25 gols, quando o Sporting de Lisboa conquistou o título.