Muitas mudanças... Será que Donis atenderá às expectativas nesta noite decisiva?

A partida da seleção saudita contra Cabo Verde não é mais apenas o último confronto da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas se tornou um verdadeiro teste para o técnico grego Georgios Donis, que se encontra sob grande pressão da torcida e da mídia após a goleada sofrida contra a Espanha.

Com o apito inicial se aproximando, aumentam os indícios de que o técnico está considerando fazer uma série de mudanças importantes na escalação e no estilo de jogo, na tentativa de restabelecer o equilíbrio da seleção saudita e reavivar as esperanças de classificação para as oitavas de final.

Mas a pergunta que se impõe com força é: essas mudanças serão motivadas por uma convicção técnica genuína? Ou serão uma resposta às pressões crescentes após a goleada sofrida contra a Espanha?

Nomes ameaçados e outros batendo à porta

As críticas dirigidas à seleção após a última partida não se limitaram apenas aos aspectos táticos, mas se estenderam a vários nomes titulares que foram alvo de ataques generalizados devido ao seu desempenho.

Nos últimos dias, intensificaram-se as exigências da torcida por mudanças em mais de uma posição da escalação, tanto na defesa quanto no meio-campo, com a intenção de dar oportunidade a outros jogadores que não atuaram como titulares nas duas partidas anteriores.

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Salem Al-Dossari lidera essa lista, ao lado de Abdullah Al-Khaibari e Hassan Tambki, com um desejo claro de incluir Sultan Mandash na escalação titular.

A disputa parece aberta em mais de uma posição, especialmente após o retorno de alguns jogadores em boa forma física, além da vontade da comissão técnica de injetar sangue novo na equipe e dar à seleção uma energia diferente em uma partida que não admite erros.

O retorno à defesa de quatro

Uma das principais mudanças esperadas é o abandono da ideia de jogar com cinco defensores e o retorno ao esquema de defesa com quatro jogadores.

Essa medida gerou muita polêmica, especialmente porque Donis havia defendido veementemente suas escolhas após o confronto contra a Espanha, afirmando que não se arrepende da tática adotada.

No entanto, os indícios atuais sugerem que o técnico está mais convencido da necessidade de voltar ao esquema tradicional, que proporciona à equipe um maior equilíbrio entre defesa e ataque.

Muitos acreditam que o problema não estava tanto no número de zagueiros, mas sim na organização em campo; no entanto, o retorno aos quatro zagueiros pode ajudar a seleção a recuperar parte de sua personalidade ofensiva, que ficou ausente contra a Espanha.

Partida que pode definir o destino de Donis

Além das contas para a classificação, essa partida também parece decisiva para o próprio técnico grego.

Qualquer novo tropeço aumentará ainda mais as críticas dirigidas a ele, especialmente porque a torcida espera ver uma reação clara após a dura derrota na última rodada.

Por outro lado, se a seleção conseguir a vitória e apresentar um desempenho convincente, isso poderá dar a Donis a chance de recuperar a confiança e provar que o que aconteceu contra a Espanha foi apenas um tropeço diante de uma das seleções mais fortes do torneio.

Por isso, o confronto contra Cabo Verde não será apenas um teste para os jogadores, mas um teste direto para o técnico, que enfrenta a noite mais difícil desde que assumiu o comando da seleção saudita.