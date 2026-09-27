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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Mudanças esperadas na escalação da Alemanha diante da Grécia

Alemanha x Grécia
Alemanha
Grécia
Liga das Nações A
J. Klopp
Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Países Baixos
Alemanha
Grécia
Sérvia
Países Baixos

Klopp busca avaliar o nível de todos os jogadores

A seleção da Alemanha se prepara para enfrentar sua convidada, a Grécia, na noite deste domingo, na segunda rodada das disputas do Grupo 2 do Nível 1 da Liga das Nações da Europa, no estádio "WWK Arena", na cidade alemã de Augsburgo.

Espera-se que o técnico Jürgen Klopp faça diversas mudanças na escalação titular, que empatou com a Holanda (1 a 1) na primeira rodada, na última quinta-feira, no estádio Johan Cruijff, em Amsterdã.

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De acordo com o jornal alemão "Bild", espera-se que a seleção alemã entre em campo com a seguinte escalação:

Gol: Alexander Nübel.

Defesa: Philipp Trouille, Jonathan Tah, Jan Bisek, Hennes Berns.

Meio-campo: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.

Ataque: Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes Ben Taleb.

Klopp havia anunciado a intenção de escalar o goleiro Alexander Nübel no lugar de Marc-André ter Stegen diante da Grécia, que iniciou sua caminhada na Liga das Nações da Europa com a vitória sobre a anfitriã Sérvia (2 a 1), assumindo a liderança do grupo.

Kai Havertz havia começado a partida contra a Holanda, mas sofreu uma lesão, enquanto Nadiem Amiri entrou no lugar de Jamal Musiala, que também se lesionou durante o aquecimento antes do jogo, enquanto Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown jogaram na defesa, ao lado de Philipp Trouille e Jonathan Tah.

A partida representará o primeiro teste de Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã em solo alemão, o que torna a vitória, com uma atuação convincente, algo fortemente exigido pela torcida alemã.


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