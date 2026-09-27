A seleção da Alemanha se prepara para enfrentar sua convidada, a Grécia, na noite deste domingo, na segunda rodada das disputas do Grupo 2 do Nível 1 da Liga das Nações da Europa, no estádio "WWK Arena", na cidade alemã de Augsburgo.
Espera-se que o técnico Jürgen Klopp faça diversas mudanças na escalação titular, que empatou com a Holanda (1 a 1) na primeira rodada, na última quinta-feira, no estádio Johan Cruijff, em Amsterdã.
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De acordo com o jornal alemão "Bild", espera-se que a seleção alemã entre em campo com a seguinte escalação:
Gol: Alexander Nübel.
Defesa: Philipp Trouille, Jonathan Tah, Jan Bisek, Hennes Berns.
Meio-campo: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.
Ataque: Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes Ben Taleb.
Klopp havia anunciado a intenção de escalar o goleiro Alexander Nübel no lugar de Marc-André ter Stegen diante da Grécia, que iniciou sua caminhada na Liga das Nações da Europa com a vitória sobre a anfitriã Sérvia (2 a 1), assumindo a liderança do grupo.
Kai Havertz havia começado a partida contra a Holanda, mas sofreu uma lesão, enquanto Nadiem Amiri entrou no lugar de Jamal Musiala, que também se lesionou durante o aquecimento antes do jogo, enquanto Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown jogaram na defesa, ao lado de Philipp Trouille e Jonathan Tah.
A partida representará o primeiro teste de Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã em solo alemão, o que torna a vitória, com uma atuação convincente, algo fortemente exigido pela torcida alemã.