Mudanças em peso: Klopp e Xavi anunciam a escalação inicial de Alemanha e Holanda

Os técnicos Jürgen Klopp e Xavi Hernández revelaram as escalações titulares das seleções de Alemanha e Holanda, antes do aguardado confronto entre elas na noite desta quinta-feira, na estreia de ambas na Liga das Nações da UEFA, no estádio "Johan Cruijff Arena", na capital holandesa, Amsterdã.
Xavi escalou a seleção da Holanda em um esquema baseado no 4-3-3, da seguinte forma:
Goleiro: Bart Verbruggen.
Defesa: Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries.
Meio-campo: Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch.
Ataque: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.
Xavi manteve no banco de reservas alguns dos astros da Holanda, como Nathan Aké, Jeremie Frimpong e Teun Koopmeiners.
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Já a escalação da Alemanha ficou da seguinte maneira:
Goleiro: Marc-André ter Stegen.
Defesa: Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown.
Meio-campo: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala.
Ataque: Kevin Schade, Karim Adeyemi, Kai Havertz.
Klopp começa a partida com um esquema 4-2-3-1, com Kimmich e Nmecha no eixo do meio-campo, atrás do trio Schade, Musiala e Adeyemi, enquanto Havertz comanda a linha de ataque, ao passo que Serge Gnabry e Nadiem Amiri ficam no banco de reservas.
O confronto tem importância especial, por ser a primeira partida oficial de Klopp à frente da seleção alemã, bem como a primeira aparição oficial de Xavi no comando da comissão técnica da seleção da Holanda.