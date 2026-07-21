O futuro do capitão da seleção espanhola, Rodri, continua em aberto a todas as possibilidades, com a incerteza a persistir quanto ao seu próximo destino, num momento em que o seu contrato com o Manchester City se aproxima do fim e aumentam as especulações sobre o próximo passo na sua carreira.

Rodri contribuiu para a conquista do Mundial de 2026 pela La Roja, no domingo, após a vitória sobre a Argentina na final por 1-0.

De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, o Real Madrid mudou radicalmente a sua posição em relação ao médio espanhol depois da conquista do Mundial, além de ter recebido o troféu de Bola de Ouro por ter sido eleito o melhor jogador da competição.

Leia também: Real Madrid?.. Matthäus para Olise: esta é a tua verdadeira posição

Confirmou que alguns membros da direção dos Los Blancos estão a tentar chegar a um acordo com o jogador de 30 anos, que se mostra disponível para se transferir para Santiago Bernabéu em detrimento da renovação do seu lucrativo contrato com o Manchester City.

Ainda assim, a posição do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, será decisiva, já que anteriormente havia rejeitado a ideia de contratar Rodri, tendo em conta fatores como a sua idade, o seu estatuto e o valor da sua transferência.

Relatos anteriores haviam indicado que Rodri não definiu o seu futuro com o Manchester City, restando apenas um ano para o fim do seu contrato, o que aumenta as especulações sobre a possibilidade de uma transferência para o Real Madrid neste verão.

Leia também: Rodri e Real Madrid.. a bola está no campo de Pérez