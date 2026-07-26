Movimentações nos bastidores: o que se passa entre o Al Hilal e Bono?

Os dias do guarda-redes marroquino Yassine Bounou ao serviço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, parecem estar contados, depois de relatos vindos de Marrocos revelarem que ambas as partes entraram em negociações sérias com vista a pôr fim ao contrato de comum acordo, num desenvolvimento que reforça as especulações que rodearam o futuro do guardião nas últimas semanas.

O Al-Hilal caminha para o fim da sua relação com o guarda-redes marroquino, após um percurso de três temporadas ao serviço da equipa. Apesar de o contrato de Bounou com o Al-Hilal se estender até junho de 2028, os dados revelados pelo site marroquino "Le Site Info Sport" apontam para que o clube e o jogador tenham entrado em negociações avançadas com o objetivo de chegar a um acordo amigável que ponha termo ao vínculo entre as partes.

Desde o início do atual período de transferências de verão, o futuro de Bounou no Al-Hilal ficou envolto em incerteza, sobretudo depois das movimentações do clube na posição de guarda-redes. O Al-Hilal tinha contratado o guarda-redes saudita Mohammed Al-Owais, um passo que muitos consideraram um indício claro de que se avizinhavam mudanças nesta posição.

Isto coincidiu com informações de que a direção do Al-Hilal não pretende inscrever Bounou na lista de jogadores locais na nova temporada, com o objetivo de abrir espaço para um jogador estrangeiro adicional, ficando a participação do guarda-redes marroquino limitada às competições da Taça de Elite da Ásia.

Negociações com um novo guarda-redes e 5 propostas

Os indícios não ficaram por aqui, uma vez que circularam notícias de que o Al-Hilal entrou em negociações com o guarda-redes polaco do Neom, Marcin Bulka, de 26 anos, formado na academia do Chelsea, o que reforçou ainda mais as especulações sobre a aproximação do fim do percurso de Bounou na equipa.

O site "Le Site Info Sport" confirmou que a continuidade do guarda-redes marroquino no Al-Hilal se tornou quase impossível perante estes dados, indicando que as negociações em curso entre as duas partes visam alcançar um acordo amigável que ponha fim à relação entre ambas.

Yassine Bounou tem 35 anos e é alvo de grande interesse no mercado de transferências, uma vez que dispõe de várias propostas, com destaque para cinco de clubes que atuam nos campeonatos francês, espanhol e inglês, além de duas propostas do campeonato norte-americano.

Está previsto que as competições da Liga Saudita de Profissionais tenham início a 13 de agosto, enquanto o mercado de transferências de verão prossegue até 6 de setembro, o que dá a todas as partes o tempo suficiente para decidir o futuro do guarda-redes marroquino.