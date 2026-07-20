Mourinho traça um plano especial para revelar o talento do craque do Real Madrid

O português José Mourinho elaborou um plano específico para o turco Arda Güler e seu papel no Real Madrid durante a próxima temporada 2026-2027, já que o jovem meio-campista vem despertando sua admiração há anos.

Güler voltou aos treinos do Real Madrid em preparação para a nova temporada após encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro dos jogadores da seleção nacional a se juntar ao elenco para a pré-temporada sob o comando de Mourinho.

O jogador turco retomou os treinos no Centro Esportivo de Valdibebas na segunda-feira, após um período de descanso devido à eliminação da Turquia na fase de grupos do torneio.

O jornal espanhol “AS” confirmou que Mourinho já admirava o potencial de Güler há muito tempo, a ponto de ter tentado contratá-lo por empréstimo quando treinava o Fenerbahçe.

O técnico português acredita que o jogador de 21 anos tem capacidade para evoluir ainda mais e pretende trabalhar de perto com ele para ajudá-lo a explorar todo o seu potencial no estádio Santiago Bernabéu.

No entanto, a tarefa de Güler de garantir uma vaga no time titular não será fácil, especialmente após a contratação do português Bernardo Silva pelo Real Madrid, já que se espera que os dois jogadores disputem as posições de meia-armador e ponta-direita no esquema tático preferido de Mourinho (4-2-3-1).

Güler teve uma temporada de destaque no Real Madrid na função de criador de jogadas, tendo dado assistências para 14 gols em diversas competições, sendo oito deles para Kylian Mbappé — um indicador da forte sintonia entre a dupla na última temporada.

Segundo o jornal, Mourinho considera Güler um dos projetos importantes em seu elenco para a nova temporada e espera que ele transforme seu talento em um impacto ainda maior dentro da equipe.

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