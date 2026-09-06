O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, destacou o tamanho da pressão imposta pela competição no Campeonato Espanhol, ressaltando que os grandes clubes da Espanha são obrigados a vencer constantemente, ao contrário do que enxerga na França e na Alemanha, em um momento em que o Barcelona começou a temporada com força enquanto o Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente diante da Real Sociedad.

Mourinho disse, em declarações destacadas por Fabrizio Romano, especialista em transferências na Europa: "Não é necessário que os campeões vençam todo fim de semana no Campeonato Francês ou no Campeonato Alemão, pois eles sabem que serão campeões e têm tranquilidade de espírito", em referência à sua convicção de que a diferença de força em algumas ligas concede aos clubes de ponta uma margem maior para tropeços sem afetar suas chances de conquistar o título.

O treinador português acrescentou: "Há uma pressão aqui no Campeonato Espanhol que não existe nas outras ligas. Aqui as coisas são difíceis", considerando que a natureza da competição na Espanha faz com que cada partida carregue uma importância redobrada para os clubes candidatos ao título.

As declarações de Mourinho surgem em meio a um início perfeito do Barcelona, que conquistou 4 vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol e marcou 17 gols, apresentando-se cedo com uma imagem ofensiva forte e colocando seus rivais sob a pressão de perseguir seus resultados.

Em contrapartida, o Real Madrid não conseguiu manter seu início forte, após cair diante da Real Sociedad em uma surpresa precoce, perdendo 3 pontos importantes na disputa pela liderança e vendo-se obrigado a responder rapidamente nas próximas rodadas para que a diferença com o Barcelona não aumente.

Esse início confere às declarações de Mourinho uma importância especial, pois parece que sua fala sobre a "pressão diferente" no Campeonato Espanhol reflete a realidade da competição precoce, em que qualquer tropeço do Real Madrid ou do Barcelona se transforma em crise, enquanto cada vitória eleva o teto das expectativas em relação à disputa pelo título.