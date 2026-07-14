A Liga Espanhola anunciou as datas dos jogos das três primeiras rodadas da próxima temporada 2026-2027.

O jornal “AS” informou que a primeira rodada da La Liga será disputada em duas etapas: a maioria das equipes cujos jogadores não participaram da Copa do Mundo jogará primeiro, enquanto as demais equipes disputarão suas partidas posteriormente.

O Real Madrid faz parte do segundo grupo de clubes, o que significa que começará a temporada disputando a partida da segunda rodada, antes de jogar a partida adiada da primeira rodada.

O Real Madrid, com seu novo técnico José Mourinho, dará início à sua campanha na La Liga enfrentando o Espanyol na segunda rodada, no sábado, 22 de agosto, no estádio Cornella-El Prat, na Catalunha.

O Real Madrid disputará sua primeira partida no Estádio Santiago Bernabéu na nova temporada na quarta-feira, 26 de agosto, quando receberá o Real Sociedad.

Essa partida marcará o retorno de José Mourinho ao Estádio Santiago Bernabéu, onde passou três anos, entre 2010 e 2013.

O técnico português já havia retornado ao Bernabéu em janeiro e fevereiro deste ano, quando comandou o Benfica em uma partida da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

E, apenas quatro dias depois, no domingo, 30 de agosto, o Real Madrid receberá o Málaga, um dos clubes recém-promovidos, pela terceira rodada da La Liga.