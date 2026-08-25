O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, falou sobre diversos temas importantes relacionados à equipe antes do confronto contra a Real Sociedad, marcado para a noite de amanhã, quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O confronto tem grande importância para a equipe merengue, que busca sua segunda vitória consecutiva após o difícil triunfo sobre o Espanyol pelo placar de 2 a 1 na rodada inaugural, além de dar continuidade ao seu forte início sob o comando de Mourinho.

O Real Madrid espera aproveitar os fatores do mando de campo e do apoio da torcida para conquistar mais três pontos e reforçar sua posição na tabela de classificação, diante da disputa antecipada com o Barcelona, que iniciou sua caminhada com uma goleada sobre o Elche pelo placar de 5 a 0.

O confronto entre Real Madrid e Real Sociedad foi adiado da primeira rodada por causa da participação de alguns jogadores da equipe merengue nas fases finais da Copa do Mundo de 2026, antes de ser definida uma nova data para a partida.

Mourinho: não quero uma recepção especial no Bernabéu

Mourinho disse sobre o confronto contra a Real Sociedad: «É a primeira partida em nossa casa, mas é uma entre 19 partidas. Cada ponto é importante. Nosso objetivo é vencer, com respeito a um adversário que merece isso, que tem uma identidade clara e grandes jogadores, e que vai tornar a partida difícil para nós».

E acrescentou: «Contra o Espanyol, sentimos o apoio da torcida da equipe adversária, e amanhã esperamos o apoio da nossa torcida. Espero que a equipe demonstre a mesma fome de vencer, o espírito, a capacidade de resistir, a força e a tranquilidade, e que a torcida veja isso e o sinta».

O treinador português falou sobre a condição física dos jogadores do Real Madrid, dizendo: «O Espanyol entrou na partida com um nível de intensidade que não tínhamos. Temos uma estrutura básica formada por jogadores que trabalharam por mais tempo, e disputar partidas acelera o processo de retorno à condição física normal».

E continuou: «Os jogadores precisam participar das partidas, como o Cucurella, por exemplo. Usamos dados objetivos e científicos, e os combinamos com a minha experiência, e a sensação também é importante».

Sobre seu retorno ao estádio Santiago Bernabéu, Mourinho disse: «Não quero que o Bernabéu me receba de uma forma especial, mas sim que receba a equipe com sua paixão. Em algum momento, esse amor passou por uma fase difícil na temporada passada, mas agora não começamos do zero».

E acrescentou: «Eu não sou importante. Consigo controlar minhas emoções e disputar a partida de forma normal, embora não seja uma partida comum, porque é por três pontos. Quero que a equipe sinta algo diferente do que sentiu na temporada passada».

Mourinho critica o tratamento dado a Vinícius

Mourinho abordou o tratamento que o brasileiro Vinícius Júnior recebe dentro de campo, afirmando haver uma clara diferença na forma como é tratado em comparação com outros jogadores.

E disse: «Não assisti a todas as partidas das duas equipes na temporada passada, por isso não posso dizer muito, mas o que posso dizer é que há uma clara diferença no tratamento que Vinícius recebe em comparação com os outros jogadores».

E acrescentou: «Ele entrou em um turbilhão, e os adversários sentem que podem fazer isso com ele, e de fato fazem. É como as crianças pequenas; vão até o limite que você permite que cheguem. É um tratamento que não me agrada».

Mourinho falou sobre uma das situações que Vinícius sofreu, dizendo: «Ele sofreu um pontapé que foi uma agressão, e deveria ter sido cartão vermelho. E, com exceção de algumas coisas, gostei bastante da arbitragem».

E acrescentou: «Entendo que o árbitro não viu o lance do pontapé em Vinícius, assim como entendo que o quarto árbitro não quis ver, mas, em relação à tecnologia de vídeo, posso dizer que ela não fez seu trabalho muito bem».

O treinador português destacou sua confiança na arbitragem espanhola, dizendo: «Sempre confio na arbitragem espanhola, assim como na Liga dos Campeões. Não penso de uma forma como: ele é amigo do Negreira. Eles tomaram decisões que afetaram os resultados das partidas, mas isso acontece».

Sobre como Vinícius lida com as pressões, Mourinho explicou: «Há o que acontece dentro e fora de campo. As reações, se não forem motivadas por racismo ou homofobia, acredito que ele consegue controlá-las e melhorá-las».

E acrescentou: «Já quanto ao jogo, aos pontapés e aos pênaltis, isso é responsabilidade do árbitro. Prefiro dizer o juiz em vez de o árbitro neste caso».

E continuou, rindo: «E com a minha personalidade, se fizessem isso comigo, talvez eu levasse um cartão vermelho. A relação dele com as torcidas dos estádios adversários é algo em que podemos trabalhar».

Mourinho: fiquei mais tranquilo

Sobre sua personalidade e o quão tranquilo está no período atual, Mourinho disse: «Não é algo novo. Sinto que estou mais tranquilo e controlo melhor as minhas emoções. Virão situações difíceis, mas não vi ninguém preguiçoso, e gosto que trabalhem pelo Real Madrid».

E acrescentou: «Talvez isso também se deva ao fato de os jogadores e as pessoas que trabalham aqui me protegerem do lado sombrio da minha personalidade», antes de rir.

Mourinho afirmou estar satisfeito com o elenco atual do Real Madrid, dizendo: «Para mim, o elenco está completo, mas a janela de transferências ainda está aberta. Você não pode saber se um dos jogadores vai chegar até você e dizer que quer sair».

E explicou: «A princípio, não espero isso, mas é algo que pode acontecer. Na minha cabeça, o elenco está completo e não peço nada. Estou feliz, e, se alguém sair, continuarei feliz».

Mourinho fala sobre o trio Bellingham, Vinícius e Mbappé

Sobre o entrosamento tático entre Jude Bellingham, Vinícius e Kylian Mbappé, Mourinho disse: «A coisa mais difícil eu não vou enfrentar, porque isso acontece quando você não tem jogadores de altíssimo nível ou quando uma lesão o impede de ter jogadores de alto nível».

E acrescentou: «Não quero dar muitas brechas aos adversários, e só falo sobre isso depois de jogarmos e perdermos. Quero os três, e os pontos positivos sempre compensam, e eu também estou aqui para tentar ajudar».

Sobre a posição que prefere para o uruguaio Federico Valverde, Mourinho disse: «Por necessidade, alguns treinadores foram obrigados a escalá-lo como lateral-direito. Para mim, ele é um jogador de meio-campo. Depois disso, conforme os objetivos e o adversário, ele pode ficar mais posicionado ou não».

O treinador do Real Madrid falou sobre a possibilidade de Carlos Espí atuar ao lado de Mbappé, dizendo: «Podemos vê-los juntos. Evoluímos como equipe durante a pré-temporada, e fizemos isso também com Endrick».

E explicou: «Espí é um jogador de outra natureza. O Espanyol estava recuado, e Kylian tentava recuar para participar do jogo individual. Naquele momento, pensei que Carlos poderia ser importante, além de aumentar a qualidade com a presença de Trent».

O sofrimento de Tchouaméni e a lesão de Endrick geram preocupação

Sobre a situação do francês Aurélien Tchouaméni, Mourinho disse: «Ele sofreu muito na Copa do Mundo, e isso é normal. Não jogou duas partidas, mas participou da semifinal».

E acrescentou: «Ele tem um problema, e o período de férias não foi suficiente. O jogador quer tentar, e de fato tentou, mas decidimos que ele não pode começar a temporada sofrendo».

Mourinho abordou a situação do brasileiro Endrick, dizendo: «Não posso te dizer. Há um problema no músculo que afeta o tendão».

E acrescentou: «É um jogador que amo muito, e ele recebeu diversas propostas de outros clubes. Eu o queria, e por isso ele não foi emprestado nem vendido».

E continuou: «Não tenho certeza de que ele estará na primeira lista de Ancelotti, mas Carlo é meu amigo e vai me ligar diretamente».

Em relação à falta de prontidão física e ao acúmulo de partidas no início da temporada, Mourinho disse: «Não vejo injustiça nisso. Preciso agradecer à Liga por ter tido bom senso e adiado o início por mais uma semana, porque isso teria sido um problema».

E explicou: «Se temos esse acúmulo de partidas, é porque houve algo positivo que levou a isso. Temos que jogar três partidas por semana, e, se algum jogador sofrer mais do que o necessário, não vai atuar e outro jogador jogará».