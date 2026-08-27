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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho e Pérez foram afetados pelas vaias no Bernabéu?

Real Madrid x Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
La Liga
J. Mourinho
Espanha

Apesar da goleada do Real Madrid sobre a visitante Real Sociedad, por 4 a 1, no Campeonato Espanhol, a torcida do Santiago Bernabéu soltou vaias durante a partida.

Isso se deve ao fato de que o primeiro tempo, que terminou empatado por 1 a 1, não teve o nível brilhante que se esperava, além de que o time merengue levantou algumas dúvidas quanto ao seu desempenho.

A rede "Defensa Central" informou que as vaias não preocupam o técnico José Mourinho nem Florentino Pérez, presidente do clube merengue.

Mourinho e Pérez conhecem bem a maneira de agir da torcida do Real Madrid, e ambos estão convencidos de que as vaias vão se transformar em aplausos com o passar do tempo, e mais: acreditam que isso acontecerá em pouco mais de um mês a partir de agora.

Mourinho também falou sobre as vaias durante a coletiva de imprensa e disse: "Nós conhecemos o Bernabéu, os jogadores o conhecem e eu também o conheço. Para os que chegaram recentemente, é a primeira experiência. E graças a Deus que as coisas são assim, porque é resultado da história."

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Ele acrescentou que essas vaias podem ser entendidas como parte do nível de exigência que se impõe no Real Madrid.

E enfatizou: "As exigências vêm da história. O Real Madrid sempre tem grandes jogadores e grandes times, mas a torcida quer mais. E, no fim das contas, há diferença entre ser torcedor e ser jogador ou treinador."

Nos bastidores do clube merengue, há uma convicção clara de que as coisas vão evoluir ainda mais e de que o desempenho do time começará a funcionar da melhor maneira possível. 

Vozes confiáveis de Valdebebas afirmam que José Mourinho está muito satisfeito com a forma como os treinos vêm ocorrendo, ou seja, que o trabalho que está sendo realizado já é muito bom.

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