Mourinho decide dispensar dois jogadores do Real Madrid

José Mourinho, técnico do Real Madrid, está pressionando o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy, de 31 anos, a deixar o Bernabéu, após o clube estar prestes a fechar a contratação do espanhol Marc Cucurella, do Chelsea.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol “AS”, “Special One” quer dispensar Mendy, que sofreu com lesões recorrentes desde sua chegada a Madri, além de Fran García, como parte de seu plano para reconstruir a lateral esquerda com novos rostos que se alinhem à sua visão técnica para o novo projeto.

O Real Madrid não esperou pela abertura oficial da janela de transferências de verão para reforçar seu elenco, já que o clube já concluiu as contratações do zagueiro francês Ibrahima Konaté, do lateral holandês Denzel Dumfries e do meio-campista português Bernardo Silva, e está prestes a fechar o contrato com Cucurella, que Mourinho desejava ardentemente para reforçar o lado esquerdo da defesa.

A chegada de Cucurella tem grandes implicações para o futuro de Mendy, que se juntou ao Real Madrid em 2019 vindo do Lyon francês, mas sofreu com lesões recorrentes que limitaram suas contribuições, o que levou Mourinho a buscar alternativas mais estáveis fisicamente e que se encaixem em seu estilo tático, já que ele pretende contar com a dupla de jovens Carreras e o recém-chegado Cocorella.