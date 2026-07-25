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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Mourinho bloqueia de imediato grande transferência no Real Madrid

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José Mourinho não tenciona colaborar com uma saída de verão de Vinícius Júnior para o Arsenal, garante o The Telegraph. O treinador regressado ao Real Madrid deixou claro à direção do clube que não quer perder os seus principais jogadores em circunstância alguma.

O interesse do Arsenal no brasileiro de 26 anos é sério, embora os dois clubes ainda não tenham mantido conversas sobre uma possível transferência. Vinícius é visto no Emirates Stadium como o candidato de sonho absoluto para a posição de extremo-esquerdo, para a qual o treinador Mikel Arteta procura há anos uma nova estrela.

A situação contratual de Vinícius gera incerteza em Madrid. O seu vínculo atual expira no verão de 2027 e as negociações para uma renovação mal registaram progressos até agora, o que obriga o Real a ponderar uma venda na ausência de acordo, de forma a evitar uma saída a custo zero dentro de um ano.

Para o Arsenal, a chegada de Vinícius representaria um golpe sem precedentes. O avançado de flanco venceu duas vezes a Liga dos Campeões com o Real Madrid e marcou mais de vinte golos em todas as competições em cada uma das últimas cinco temporadas.

No entanto, uma transferência traz enormes obstáculos financeiros para o Arsenal. Vinícius aufere alegadamente cerca de 470 mil euros por semana e tornar-se-ia de imediato o jogador mais bem pago do Arsenal, ao mesmo tempo que os londrinos também querem fechar novos contratos com Declan Rice e Arteta.

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O Arsenal contratou neste verão Christos Tzolis ao Club Brugge por 40 milhões de euros e assegurou o guarda-redes Illan Meslier a custo zero. No entanto, o campeão inglês falhou a contratação de Morgan Rogers, que no último momento escolheu o Chelsea, enquanto Leandro Trossard já saiu para o Besiktas e considera-se necessário realizar mais vendas.

A eventual chegada de Vinícius significaria, muito provavelmente, que o Arsenal teria de rever toda a sua estratégia de transferências e possivelmente abdicar de outros alvos, como Bruno Guimarães (Newcastle United) e Ezri Konsa (Aston Villa).

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